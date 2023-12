Vietjet inaugure la ligne directe Ho Chi Minh-Ville-Shanghai

Vietjet Air a inauguré le 1er décembre une nouvelle ligne reliant Ho Chi Minh-Ville et la ville chinoise de Shanghai, facilitant ainsi les déplacements des résidents et des touristes.

La liaison Ho Chi Minh-Ville - Shanghai de Vietjet propose sept allers-retours par semaine, avec une durée de vol d'un peu plus de 4 heures par trajet.

Grâce aux nouveaux itinéraires de Vietjet, les voyageurs peuvent facilement se rendre à Shanghai, la ville la plus peuplée de Chine. La connectivité entre Ho Chi Minh-Ville et Shanghai ouvrira davantage d'opportunités pour le développement de produits et de services haut de gamme, le renforcement des relations commerciales et l'attraction d’investissements.

En particulier, Vietjet a peint le symbole touristique de Ho Chi Minh-Ville sur ses avions avec un message sur Ho Chi Minh-Ville conviviale et hospitalière qui accueille les touristes du monde entier.

Vietjet exploite des lignes entre le Vietnam et la Chine depuis 2014, avec les premières routes facilitant les voyages des visiteurs chinois vers des destinations touristiques populaires au Vietnam, notamment Nha Trang, Da Nang et Phu Quoc.



Les premiers passagers du vol Ho Chi Minh-Shanghai. Photo : vietjetair .com

En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, l'efficacité des opérations et la performance, en appliquant les dernières technologies à toutes les activités et en étant à la pointe de la tendance, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs flexibles et économiques ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.

Vietjet est un membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le plus haut classement en matière de sécurité avec 7 étoiles par le seul site Web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde, aireratings.com.

Vietjet a été classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations saines par Airfinance Journal en 2017 pour plusieurs années consécutives. La compagnie aérienne a également été nommée meilleur transporteur à bas prix par des organisations renommées telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. - VNA/VI