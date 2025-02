Vietjet et OpenAirlines s'associent pour optimiser l'efficacité énergétique des vols

Vietjet, la compagnie aérienne vietnamienne de nouvelle génération, a signé un accord de partenariat stratégique avec OpenAirlines, leader mondial des solutions d'efficacité énergétique des compagnies aériennes exploitant l'intelligence artificielle (IA), poursuivant ainsi son parcours d'optimisation des opérations de vol.

Vietjet sera la première compagnie aérienne vietnamienne à adopter SkyBreathe®, une plateforme innovante qui exploite l'IA, les algorithmes de big data et l'apprentissage automatique pour analyser de nombreuses données de vol et optimiser la consommation de carburant. Le système collecte et intègre des informations provenant de plusieurs sources, notamment les données des avions et les rapports sur le carburant, dans une seule plateforme. Avec plus de 21 millions de vols analysés, la plateforme s'appuie sur la plus grande base de données mondiale sur l'efficacité énergétique des compagnies aériennes.

La plateforme SkyBreathe® 360° identifie des opportunités concrètes d'économies de carburant et fournit des recommandations pratiques adaptées aux différentes parties prenantes des compagnies aériennes, notamment les pilotes et les responsables des opérations de vol, pour une collaboration efficace, favorisant une culture verte tout en maximisant la productivité au sein de leurs organisations. Selon l'analyse d'OpenAirlines, l'interface conviviale et les analyses détaillées de SkyBreathe® permettront à Vietjet de prendre des décisions éclairées, de réduire sa consommation de carburant de 2 % et de diminuer ses émissions de CO2 de plus de 96 000 tonnes par an.

Vietjet déploiera également l'application SkyBreathe® MyFuelCoach à tous ses pilotes. En tant qu'assistant carburant dédié, cette application propose des briefings et des débriefings écologiques personnalisés pour chaque pilote. Ces informations personnalisées leur permettent de surveiller facilement leurs performances, d'identifier les domaines à améliorer et de mettre en œuvre les meilleures pratiques optimales en matière d'efficacité énergétique. Cela leur permettra de réduire leur consommation de carburant tout en minimisant l'impact environnemental de leurs vols.

Ce partenariat témoigne de l'engagement indéfectible de Vietjet en faveur d'opérations aériennes plus durables. En exploitant la puissance de l'innovation et de la numérisation, la compagnie aérienne transforme son objectif ambitieux de zéro émission nette d'ici 2050 en actions concrètes qui profitent non seulement à elle-même, mais à l'ensemble de l'écosystème de l'aviation, aux voyageurs et à la planète. La mise en œuvre de SkyBreathe® est déjà en cours, ce qui permet à Vietjet de libérer rapidement tout son potentiel et de commencer à voir des résultats mesurables, a déclaré Alexandre Feray, PDG d'OpenAirlines.

Le vice-président de Vietjet, Nguyen Duc Thinh a déclaré: L'accord d'aujourd'hui avec OpenAirlines représente une étape importante dans la stratégie de développement durable de Vietjet. En tirant parti des technologies de pointe, nous pouvons innover en permanence, optimiser les opérations, réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2 et améliorer l’expérience de vol des passagers à des coûts raisonnables. Cette collaboration souligne également les efforts incessants de Vietjet en faveur de la durabilité tout en offrant des avantages à long terme à l’industrie aéronautique mondiale.

En rejoignant les 73 membres de la communauté SkyBreathe®, Vietjet accède à un réseau international dynamique de compagnies aériennes engagées dans le développement d'une industrie aéronautique plus durable. En tant que membre de cette communauté, Vietjet bénéficiera également du soutien continu d'un expert en carburant OpenAirlines dédié, qui aidera la compagnie aérienne à optimiser ses performances et à maximiser ses bénéfices tout au long de son parcours SkyBreathe®.

Vietjet figure parmi les compagnies aériennes à la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique. Elle élargit sa flotte moderne avec des avions de fabricants de renommée mondiale, tout en étendant activement son réseau de vols mondial. Afin d'assurer un développement durable, Vietjet a noué de nombreux partenariats stratégiques avec des partenaires clés de l'aviation et de la technologie à travers le monde. -VNA/VI