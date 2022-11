Vietjet élue compagnie aérienne la plus appréciée en Asie en 2022

Vietjet a reçu les titres de "Compagnie aérienne la plus appréciée en Asie en 2022" et de "Meilleur service d’équipage de cabine en Asie en 2022", décernés par le célèbre magazine World Business Outlook.



Vietjet a été également élue meilleure compagnie low-cost au Vietnam lors des World Airline Awards 2022 de Skytrax, principale organisation internationale de notation du transport aérien au monde.



Ces récompenses sont la reconnaissance de la persévérance de Vietjet pour maintenir un fonctionnement de vol en toute sécurité et le taux de satisfaction client le plus élevé grâce à des mesures et services pionniers, a déclaré son vice-président Nguyên Thanh Son.



Avec 150 millions de passagers transportés à travers le Vietnam et dans le monde, Vietjet a pris les devants pour offrir des opportunités de vol à tous, adopter en permanence de nouvelles technologies et optimiser davantage les expériences de vol des clients tout en élargissant le réseau de vols au niveau national et international, a-t-il indiqué.

Photo: Vietjet



De son côté, le rédacteur en chef de World Business Outlook, Ujal Nair, a exprimé son honneur de remettre ces deux titres à Vietjet Air pour les services exemplaires du personnel naviguant et au sol, en ligne et en présentiel.



Les World Airline Awards ont été lancés en 1999 par Skytrax et surnommés les "Oscars de l’industrie aéronautique". Le World Business Outlook (WBO), basé à Singapour, est un magazine imprimé et en ligne offrant une couverture et une analyse complètes du secteur financier, du commerce international et de léconomie mondiale.



Vietjet est un membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, Vietjet a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le site airlineratings.com, et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019.



La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings. –VNA/VI