Vietjet double ses vols vers Con Dao depuis le 17 décembre

Afin de répondre à la demande croissante de déplacements des résidents et des visiteurs de Con Dao pendant la période des fêtes de fin d’année, Vietjet double depuis le 17 décembre 2025 le nombre de vols reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville à cet archipel.

La compagnie assurera ainsi quatre vols aller-retour quotidiens entre Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Con Dao. Au départ de la mégapole du Sud, les avions décolleront à 11h00 et 12h30 pour atterrir respectivement à 11h40 et 13h10 tandis que les vols retour quitteront Con Dao à 09h20 et 11h00. Depuis la capitale Hanoï, les départs sont programmés à 06h45 et 08h15, avec des vols retour depuis l’île à 12h05 et 14h00.

À cette occasion, Vietjet propose des billets promotionnels à partir de 90 000 dôngs (environ 3,42 dollars) l’aller simple, hors taxes et frais, à destination de Con Dao.

Grâce à une flotte moderne, à des services de qualité et à une politique tarifaire attractive, les vols de Vietjet vers Con Dao offrent davantage d’options de voyage aux habitants comme aux touristes, contribuant ainsi au dynamisme du tourisme local.

Con Dao est réputée non seulement pour ses paysages naturels spectaculaires, mais aussi pour son riche patrimoine historique et culturel.

Membre officiel de l’Association internationale du transport aérien (IATA), Vietjet détient la certification de sécurité IOSA. La compagnie a obtenu la note maximale de sept étoiles en matière de sécurité aérienne mondiale décernée par AirlineRatings, et s’est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes mondiales en termes d’efficacité opérationnelle et de solidité financière en 2018 et 2019, selon AirFinance Journal. Elle a également reçu de nombreuses distinctions en tant que première compagnie aérienne à bas coûts d’Asie.

Reconnue pour sa maîtrise des coûts, ses opérations modernes et son recours avancé aux technologies, Vietjet poursuit son engagement à proposer des tarifs abordables et des services flexibles, afin de répondre aux besoins variés de sa clientèle.- VNA/VI