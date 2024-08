Vietjet dans le Top 50 des entreprises de durabilité exemplaires de 2024

Les Prix des 50 entreprises de durabilité exemplaires - Top 50 Corporate Sustainability Awards 2024 (CSA 2022), ont été récemment annoncés.

Le transporteur aérien privé Vietjet, la Société par actions de produits laitiers du Vietnam (Vinamilk), FPT Corporation, le groupe Masan figurent toutes parmi les entreprises récompensées.

Cette année, Vietjet a été honorée par deux catégories de prix importantes : « Transport durable typique » et « Stratégie des ressources humaines pour le développement durable », pour ses résultats exceptionnels en particulier dans les programmes de développement durable de Vietjet, la transition verte, la stratégie à faible émission de carbone et l'objectif vert, une utilisation économique et efficace de l'énergie ainsi qu'une gestion des ressources humaines la plus efficace et optimale.

Ces prix ont été lancés par le magazine « Nhịp cầu đầu tư » (Pont d’investissement) et des partenaires, visent à contribuer à promouvoir largement le développement durable dans le milieu des affaires et la société vietnamiens, en reconnaissant et honorant les entreprises ayant contribué au développement durable, au respect de l'environnement et à l’égalité sociale.

Exploitant une flotte de plus de 105 avions (y compris ceux de Vietjet Thaïlande) avec un nombre de passagers en augmentation chaque année, Vietjet étend activement son réseau de vols intercontinentaux, en développant une nouvelle flotte moderne et respectueuse de l'environnement.

Vietjet a été le pionnier de la recherche sur le développement et l'utilisation de carburants d'aviation durables, dans le but de devenir une compagnie aérienne verte leader dans la technologie et les activités liées au développement durable.

Vietjet a accueilli de nombreux stagiaires pour étudier dans un environnement de travail multinational, leur fournissant des connaissances et une expérience pratique. La compagnie aérienne a également accompagné les universités dans l'orientation professionnelle des étudiants, en présentant des opportunités de travail chez Vietjet.

Vietjet a été honorée par le magazine financier international de premier plan International Finance comme « Meilleure compagnie aérienne low-cost d'Asie du Sud-Est » et « Meilleure compagnie aérienne de gestion financière », « Meilleure compagnie aérienne ultra low-cost » et « Meilleure hospitalité à bord d'une compagnie aérienne low-cost » par AirlineRatings et figurait dans le top 50 des entreprises les mieux cotées au Vietnam en 2024 selon Forbes.

Le transporteur de nouvelle génération Vietjet a non seulement révolutionné l'industrie de l'aviation au Vietnam, mais a également été une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et des performances, Vietjet offre des opportunités de vol à des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.

Vietjet est un membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com, et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019.

La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA/VI