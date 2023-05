Vietjet annonce un bénéfice après impôts de 168 milliards de dôngs au premier trimestre

La compagnie par actions de l’aviation Vietjet a enregistré des performances positives au premier trimestre 2023 grâce à la stabilité de ses vols intérieurs et à l’expansion de son réseau international.

Selon ses états financiers audités du premier trimestre 2023, les revenus du transport aérien de Vietjet ont atteint 12.880 milliards de dôngs (environ 553 millions de dollars) tandis que le bénéfice après impôts s'est chiffré à 168 milliards de dôngs, respectivement en hausse de 286% et de 320% en rythme annuel.

En même temps, les revenus consolidés de Vietjet et son bénéfice consolidé après impôts se sont élevés respectivement à 12.898 milliards de dôngs (environ 554 millions de dollars) et 173 milliards de dôngs (environ 7,4 millions de dollars).

Au cours des trois premiers mois de l’année, Vietjet a opéré en toute sécurité 31.300 vols, transportant près de 5,4 millions de passagers, en hausse de 57% et de 75% en glissement annuel. Son taux d’occupation était en moyenne de 85% tandis que son taux de fiabilité technique était de 99,59%.

Vietjet a également transporté plus de 14.800 tonnes de fret de janvier à mars, soit une augmentation de 20% par rapport à la même période de l’année dernière.

Le transport international de passagers est demeuré le point culminant de Vietjet, en représentant près de 45% des revenus totaux du transport de passagers et 30% du nombre de vols et de passagers.

Au 31 mars 2023, les actifs totaux de la compagnie aérienne s’élevaient à environ 69.200 milliards de dôngs. Son ratio d’endettement est resté à 1 tandis que le ratio de liquidité était à 1,3, ceux qui étaient dans la fourchette de sécurité de l’industrie aéronautique.

Vietjet a apporté à hauteur de 1.053 milliards dôngs (environ 45 millions de dollars) d’impôts directs et indirects, de redevances et de charges à l’État.

Une telle performance résulte de la stratégie commerciale de Vietjet conformément à la situation économique post-pandémique.

Au premier trimestre 2023, la compagnie aérienne a ouvert 10 nouvelles lignes aériennes (4 lignes intérieures et 6 internationales), portant le nombre total à 105 lignes (55 intérieures et 50 internationales).

Depuis le début de 2023, Vietjet a augmenté la fréquence de ses vols reliant Hanoï et Ho Chi Minh-Ville à d’autres localités pour répondre à la demande de voyages, ainsi que ses vols vers des destinations touristiques.

La compagnie aérienne a été pionnière dans le lancement de nouvelles lignes internationales reliant le Vietnam à l’Inde, au Kazakhstan et à l’Australie. Elle a également exploité de nouvelles destinations sur des marchés très performants comme le Japon, la République de Corée et la Thaïlande, attirant des investisseurs et des touristes au Vietnam.

Vietjet s’est fixé de grands objectifs pour améliorer ses performances au cours des prochains trimestres et de toute l’année, en maintenant son statut de leader sur le marché national. La compagnie aérienne vise également à se développer fortement sur le marché international en 2023, à rechercher et à investir dans des lignes potentielles et à ouvrir de nouvelles lignes.

La compagnie aérienne prévoit d’étendre sa flotte à 87 avions, effectuant 139.513 vols avec à leur bord 25,7 millions de passagers en 2023.

En plus des services aérien, Vietjet envisage d’offrir des services de consommation sur une plate-forme de commerce électronique avec l’accent mis sur des programmes technologiques pour accélérer les affaires numériques, apportant la meilleure satisfaction aux clients.

Vietjet est un membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site web d’évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com, et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019.

La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d’autres. -VNA/VI