Vietjet annonce l'ouverture d'une ligne entre Daegu (R. de Corée) et Nha Trang

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (2e à partir de la droite) à la cérémonie d'ouverture de la ligne entre Daegu et Nha Trang. Photo: VNA

La compagnie aérienne Vietjet a célébré le 1er juillet le 10e anniversaire de sa première ligne entre le Vietnam et la République de Corée, et a annoncé le lancement d'une ligne entre Daegu et Nha Trang lors du Forum de promotion du tourisme et de coopération culturelle Vietnam-République de Corée tenu à Séoul.

La ligne reliant Daegu à Nha Trang devrait être en service à partir du 27 octobre 2024, avec sept vols aller-retour par semaine.

Depuis son premier vol desservant la République de Corée en 2014, à ce jour, Vietjet a transporté 10 millions de passagers sur quelque 37 lignes régulières et charters entre le Vietnam et la République de Corée.

Vietjet est à l'heure actuelle la compagnie aérienne qui offre le plus de liaisons entre le Vietnam et la République de Corée.

En 2023, le Vietnam a accueilli 12,6 millions de visiteurs étrangers. Les Sud-Coréens ont été les plus nombreux avec 3,6 millions de personnes.

A cette occasion, Vietjet lance une semaine de promotion spéciale du 1er juillet, à partir de 12h00, au 7 juillet jusqu’à 23h59, avec des dizaines de milliers de billets d'avion à partir de 0 dông (taxes et frais non inclus) entre le Vietnam et la République de Corée sur le site web www.vietjetair.com ou sur l'application Vietjet Air. La période de vol s'étend du 22 août 2024 au 22 mai 2025. -VNA/VI