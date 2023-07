Vietjet Air et El Al Israel Airlines discutent de leur coopération

Des dirigeants de Vietjet Air et de la compagnie israélienne EL AL Israel Airlines ont eu le 5 juillet une séance de travail à Tel Aviv pour discuter des opportunités et des perspectives de coopération dans les temps à venir.

Vietjet Air a proposé une coopération avec EL AL Israel Airlines dans le transport de passagers et de fret et certains services logistiques. À court terme, les deux compagnies aériennes pourraient explorer des services de partage de codes pour tirer parti de leurs réseaux de vols respectifs en s'alignant sur les intérêts de l'autre. Sur le long terme, elles pourront envisager d'étudier la possibilité d'ouvrir des liaisons directes entre les deux pays lorsque les conditions le permettront.

La partie israélienne a exprimé son impression sur l'ampleur des opérations, la qualité des services et les plans de développement de Vietjet Air. En général, elle a accepté les propositions avancées par le transporteur vietnamien.

Les deux parties ont convenu de maintenir le contact en vue des discussions en détail et de la signature d'un accord et de la promotion de la collaboration dans les domaines pertinents pour les intérêts de chacune.

A l’heure actuelle, Vietjet Air propose un vaste réseau de vols desservant de nombreuses destinations en Asie et l'Australie, des centaines de vols par jour. Quant à EL AL Israel Airlines, elle a conclu des accords de partage de codes avec 22 compagnies aériennes dans le monde dont Vietnam Airlines.

Selon Le Thai Hoa, conseiller au commerce du Vietnam en Israël, au début avril dernier, le Vietnam et Israël ont annoncé la conclusion des négociations bilatérales sur l'accord de libre-échange Vietnam-Israël. Les deux parties examinent et finalisent les procédures juridiques nécessaires à la signature officielle de l'accord. Actuellement, leurs entreprises recherchent des opportunités de coopération en matière d'investissement, de commerce et de tourisme.

L'expansion de la coopération de Vietjet Air avec la compagnie aérienne israélienne diversifiera les services de transport de passagers et de fret, contribuant à créer des conditions favorables aux investissements, au commerce et aux activités touristiques entre les deux pays.- VNA/VI