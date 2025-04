Victoire du 30 avril – Une source d'encouragement pour les pays du monde entier

La victoire de l'armée et du peuple vietnamiens le 30 avril 1975 demeure une source d'inspiration et d'encouragement durable pour les luttes de libération nationale, d'indépendance et de liberté de nombreux pays à travers le monde, a déclaré le secrétaire général du Parti communiste argentin (PCA), Jorge Kreyness.

Lors d'une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à Buenos Aires, Jorge Kreyness a évoqué les années 1960 et 1970, période où, alors qu'il était dans sa vingtaine, les mouvements anti-guerre en Argentine, au Chili, au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique du Sud exprimaient un soutien vigoureux à la juste lutte du Vietnam.

"J'ai fait partie d'une génération qui a vécu et été témoin des années d'invasion du Vietnam par l'impérialisme américain. Nous suivions de près chaque information sur la guerre de l'autre côté de l'hémisphère. Le Vietnam était déjà célèbre pour sa victoire éclatante sur les colonialistes français", a-t-il déclaré.

À cette époque, de jeunes membres du PCA ont rejoint un mouvement de solidarité avec le peuple vietnamien, a-t-il expliqué, soulignant que ce puissant mouvement rassemblait des forces progressistes opposées aux invasions impérialistes en Amérique latine, en Asie et en Afrique.

Il a indiqué que l'Argentine avait fait don de tonnes de quinine pour aider le Vietnam à traiter le paludisme des soldats sur le champ de bataille. En signe de gratitude, lors de congrès et de conférences internationales, les communistes argentins ont reçu de leurs amis vietnamiens des souvenirs inoubliables : des bagues fabriquées à partir des débris d'avions américains abattus.

"Ces souvenirs nous rappellent toujours de suivre l'exemple héroïque du peuple vietnamien, prêt à sacrifier sa vie pour l'indépendance nationale", a-t-il souligné. Se remémorant le moment où il a appris la joyeuse nouvelle du champ de bataille vietnamien, Jorge Kreyness a expliqué qu'à l'époque, l'Argentine abritait un mouvement de solidarité avec le Vietnam qui suivait assidûment le déroulement de la guerre.

Le 30 avril 1975, les médias ont annoncé la victoire historique du Vietnam, un moment de grande joie pour les communistes et une source d'inspiration pour tous les mouvements de libération nationale en Afrique. Il a affirmé que la victoire du 30 avril 1975, qui a conduit à la libération complète du Sud et à la réunification du Vietnam, a une fois de plus démontré le rôle crucial joué par le Parti communiste du Vietnam pour guider la nation de triomphe en triomphe.

Il a souligné les efforts du Vietnam dans la reconstruction d'après-guerre, précisant que le processus de Renouveau a introduit des politiques économiques ouvertes, favorisé le développement du secteur privé et élargi la coopération internationale.

Après près de 40 ans, le Vietnam est devenu une société prospère avec une économie en plein essor, a-t-il déclaré, ajoutant que le pays s'est aussi profondément intégré à de nombreuses organisations régionales et internationales. -VNA/VI