Vicem Ha Tien exporte avec succès un premier lot de ciment vers les États-Unis

La Société par actions de ciment Vicem Ha Tien a annoncé qu’un lot de ciment de cette entreprise exporté vers les États-Unis arriverait au port de Guam à la fin du mois d'août.



Il s'agit de la première expédition de sacs de 40 kg de ciment de marque Cement Ha Tien - ASTM C150 Type I exportée avec succès vers le marché américain.



Selon Vicem Ha Tien, ce lot a été produit selon les normes américaines ASTM C-150 avec des technologies modernes.



L'exportation réussie de ciment vers un marché exigeant comme les États-Unis a confirmé la capacité et la position de Vicem Ha Tien.



A savoir que Vicem Ha Tien dispose de 13 produits cimentiers certifiés par «Singapore Green Building Council» (SGBC) qui favorise des solutions industrielles innovantes tout au long de la chaîne de valeur du bâtiment et de la construction. Grâce à ses programmes de labellisation des produits de construction écologiques et des services de construction écologiques, SGBC établit des normes et des références élevées pour les solutions de construction écologiques, tant au niveau local que régional, afin de contribuer à construire des villes plus durables pour une vie meilleure.