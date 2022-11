VICEM exportera 6 millions de tonnes de ciment et de clinker aux Philippines

La Compagnie général du ciment du Vietnam (VICEM) expédiera un total de 6 millions de tonnes de ciment et de clinker aux Philippines de 2023 à 2025, car sa demande de matériaux de construction de toutes sortes est énorme.

Cérémonie de signature de l'accord entre VICEM et la société internationale Fenix (CEZA) des Philippines et la Compagnie Golden Falcon Trading Corporation. Photo : VNA

Un accord à cet effet a été signé entre VICEM et la société internationale Fenix (CEZA) des Philippines et la Compagnie Golden Falcon Trading Corporation en présence du ministre vietnamien de la Construction Nguyen Thanh Nghi, dans le cadre de la visite officielle en cours du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue du 23 au 25 novembre aux Philippines.



Actuellement, VICEM dispose de 10 cimenteries avec 16 chaînes de production capables de produire 21 millions de tonnes de clinker et plus de 25 millions de tonnes de ciment par an. Il vend environ 30 millions de tonnes par an, soit environ 33 % de part de marché intérieur et environ 23 % de part de marché à l'exportation.

Au cours des dernières années, l'offre a été supérieure à la demande sur le marché national du ciment, rendant ainsi l'exportation du surplus indispensable.

Les Philippines sont désormais un gros importateur de ciment et de clinker avec environ 15 à 17 millions de tonnes par an, dont environ 7 millions de tonnes en provenance du Vietnam, avec environ 1,5 million de tonnes en provenance de VICEM, soit 21,5 % du total.

Au troisième trimestre de cette année, la construction d'infrastructures a représenté 12 % de la croissance du PIB des Philippines.- VNA/VI