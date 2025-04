Vesak 2025 : 1.200 délégués internationaux attendus au Vietnam

Environ 1.200 délégués venus de 85 pays et territoires participeront au Vesak des Nations Unies 2025, qui se tiendra du 6 au 8 mai à Hô Chi Minh-Ville.

L’annonce a été faite le 22 avril lors d’une conférence de presse par Thich Gia Quang, vice-président du Conseil d’administration et chef du Département de l’information et de la communication du Comité central de la Sangha bouddhiste du Vietnam (Vietnam Buddhist Sangha – VBS).

Cet événement est perçu comme une opportunité majeure de faire rayonner l’image du Vietnam et de son peuple, reconnu pour son attachement à la paix, à l’amitié, à la solidarité et à l’harmonie. Il contribuera également à mettre en lumière le potentiel de développement de Hô Chi Minh-Ville, une métropole dynamique, innovante et prospère, 50 ans après la Réunification nationale.

Il s’agira aussi d’une occasion solennelle de réaffirmer devant la communauté internationale la politique constante du Parti et de l’État vietnamiens en matière de respect et de garantie de la liberté de croyance et de religion. L’événement permettra par ailleurs de mettre en valeur les réalisations de la communauté religieuse nationale depuis la Réunification.

L’organisation de ce grand rendez-vous spirituel des Nations Unies témoigne en outre à nouveau du rôle croissant et du prestige de la VBS au sein de la communauté bouddhiste mondiale.

Placée sous le thème « Unity and Inclusivity for Human Dignity: Buddhist Insights for World Peace and Sustainable Development (Unité et inclusion pour la dignité humaine : Les enseignements bouddhiques pour la paix mondiale et le développement durable), cette édition du Vesak proposera une riche programmation culturelle, spirituelle et académique.

La Journée Vesak 2025 devrait également jouer un rôle clé dans la promotion du tourisme et de l’investissement au Vietnam, consolidant la position du pays comme destination de choix pour les visiteurs internationaux.

L’événement s’inscrit dans la politique de diplomatie populaire du Vietnam, visant à renforcer la compréhension mutuelle, les échanges culturels et l’amitié entre le peuple vietnamien et les peuples du monde entier.

La Déclaration Vesak de Hô Chi Minh-Ville constituera une contribution significative du Vietnam à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement des Nations Unies, en faveur de la paix et du développement durable.

Le Vietnam a déjà accueilli avec succès le Vesak des Nations Unies à trois reprises, en 2008, 2014 et 2019.– VNA/VI