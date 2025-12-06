Vers une ère de robots polyvalents : des experts mondiaux débattent de l'automatisation intelligente au Vietnam

L'automatisation intelligente et la robotique étaient au cœur d'un séminaire organisé le 4 décembre dans le cadre de la Semaine Science-Technologie VinFuture 2025.

L'événement a réuni des experts internationaux et nationaux pour dialoguer sur les avancées scientifiques, les défis éthiques et les applications de cette technologie en évolution rapide, qui s'étend aux secteurs de l'industrie, des services et de la santé. Les discussions ont porté sur les nouvelles tendances, allant des robots humanoïdes interactifs aux systèmes collaboratifs et de rééducation.

Le professeur Kurt Kremer de l'Institut Max Planck (Allemagne) a mis en avant le potentiel des matériaux souples, tels que les polymères . Il a souligné leurs avantages — abondance, faible coût, légèreté et capacité d'intégration de capteurs — qui pourraient révolutionner l'électronique et même l'informatique en simulant le cerveau humain.

Cependant, le professeur Ho-Young Kim de l'Université nationale de Séoul (République de Corée) a soulevé la difficulté à contrôler ces matériaux flexibles. Alors que les robots industriels excellent avec les objets rigides, ils peinent à manipuler des articles mous comme les tissus, nécessitant une modélisation précise de la déformation et une amélioration des algorithmes et des pièces de préhension.

Le professeur Ho-Young Kim de l'Université nationale de Séoul. Photo: VNA

Se projetant dans l'avenir, le professeur Tan Yap Peng de l'Université VinUni (Vietnam) a prédit qu'environ un milliard de robots coexisteraient avec l'humanité d'ici 2050. Il a expliqué que la robotique évoluait du modèle « spécialisé » vers le modèle « polyvalent » ou « à usage général ». Les robots doivent être formés sur des modèles fondateurs multimodaux qui intègrent la vision, le langage et l'action.

Les experts ont unanimement insisté sur l'importance de l'éthique et de la sécurité pour assurer un développement durable et humain de la robotique. Pour que le public accepte ces systèmes, en particulier les humanoïdes, les entreprises doivent intégrer la sécurité physique, la sécurité des données et, surtout, l'acceptation par les utilisateurs dans la conception de leurs produits. -VNA/VI