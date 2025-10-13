Vers une coopération renforcée entre le Vietnam, la Belgique et l’UE

Dans le cadre de sa participation au deuxième forum Global Gateway à Bruxelles, le vice-Premier ministre vietnamien, Bui Thanh Son, a rencontré le 10 octobre le président de la Chambre des représentants de Belgique, Peter De Roover, ainsi que le commissaire européen aux Partenariats internationaux, Jozef Sikela, afin de renforcer la coopération entre le Vietnam, la Belgique et l’Union européenne (UE).



Bui Thanh Son et Peter De Roover se sont félicités de l’évolution positive des relations bilatérales et ont réaffirmé leur volonté de mettre en œuvre efficacement les résultats de la visite du Roi et de la Reine de Belgique au Vietnam en avril 2025.



Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a appelé la Belgique à ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements UE–Vietnam (EVIPA) en 2025, soulignant que cette démarche encouragerait les entreprises belges à investir au Vietnam dans des secteurs d’excellence tels que la logistique, les ports maritimes et les énergies renouvelables.



Il a également sollicité le soutien de la Belgique pour le développement de l'économie maritime et de la pêche durable, en appelant celle-ci à intervenir auprès de la Commission européenne afin d’accélérer la levée du « carton jaune » relatif à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) imposé aux produits de la pêche vietnamiens.



Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans le développement de l’agriculture circulaire et intelligente ainsi que dans la lutte contre l’intrusion saline et la sécheresse, notamment dans le delta du Mékong, contribuant ainsi à la transition verte et au développement durable du Vietnam.



Peter De Roover a affirmé que la Belgique attachait de l’importance à la coopération multiforme avec le Vietnam, notamment dans les domaines du commerce et de l’investissement, de l’agriculture de haute technologie, de la logistique intelligente et de la lutte contre le changement climatique.



Bui Thanh Son a exprimé sa reconnaissance pour le fait que la Chambre des Représentants de Belgique ait été le premier parlement étranger à adopter une résolution de soutien aux victimes vietnamiennes de l'agent orange, proposant la mise en œuvre de cette résolution à travers des projets concrets.



Il a rappelé que le Vietnam avait introduit une exemption de visa de 45 jours pour les citoyens de 12 pays européens, dont la Belgique, et a suggéré à cette dernière d’envisager une exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service vietnamiens.

Le vice-Premier ministre vietnamien, Bui Thanh Son (gauche), et le commissaire européen aux Partenariats internationaux, Jozef Sikela. Photo: VNA

Le même jour, Bui Thanh Son a rencontré le commissaire européen aux Partenariats internationaux, Jozef Sikela.

Les deux parties ont convenu de promouvoir des projets de coopération dans les domaines des infrastructures vertes, de la connectivité numérique, de l’innovation et du développement de ressources humaines de haute qualité, contribuant ainsi à renforcer le partenariat Vietnam–UE.-VNA/VI