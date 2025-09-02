Vers un partenariat Vietnam-Chine de plus en plus solide, substantiel et efficace

Le président Luong Cuong. Photo: VNA

À l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, le président vietnamien Luong Cuong participera à la cérémonie de célébration du 80e anniversaire de la victoire antifasciste des peuples, et effectue une visite de travail en Chine du 2 au 4 septembre.

Il s'agit du premier déplacement en Chine du président Luong Cuong depuis son entrée en fonction. Il s'inscrit dans le contexte de 2025, année des échanges humanistes et du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine (18 janvier 1950 - 2025), contribuant ainsi à un développement des relations sino-vietnamiennes toujours plus solide, substantiel et efficace. La participation du Vietnam à la commémoration mondiale du 80e anniversaire de la victoire antifasciste souligne également son engagement en faveur de la paix, de la sécurité et du développement internationaux.

Le 3 septembre, la Chine organisera à Pékin un grand défilé militaire et une série d’activités pour célébrer cet événement historique. Plus de vingt dirigeants étrangers y prendront part.

Selon l'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, cette commémoration ne se limite pas à rappeler une étape marquante de l'histoire, mais réaffirme aussi les valeurs fondamentales qui ont façonné l'ordre international moderne : la paix, l'indépendance, la souveraineté, la coopération équitable et le développement partagé. Ayant traversé de longues luttes pour son indépendance, le Vietnam comprend mieux que quiconque la valeur de la liberté et de la paix, et exprime une profonde solidarité envers les sacrifices consentis par les peuples du monde dans leur lutte contre le fascisme et l'oppression.

La présence du président Luong Cuong illustre la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation du Vietnam, ainsi que sa volonté d'intégration internationale proactive, globale, approfondie et efficace, contribuant de manière active et responsable à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Renforcement des relations bilatérales

Le président Luong Cuong (droite) et le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN) de Chine, Zhao Leji. Photo: VNA

En marge de la cérémonie commémorative, le président Luong Cuong mènera plusieurs activités bilatérales. Cette visite coïncide avec deux autres événements : la participation du président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN) de Chine, Zhao Leji, aux célébrations de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du Vietnam (du 31 août au 2 septembre), ainsi que la présence du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh au Sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et à des rencontres en Chine (du 31 août au 1er septembre). Ces échanges simultanés reflètent la solidarité historique et l'appui mutuel constants entre les deux Partis et les deux peuples.

Depuis l'élévation de leurs relations en "Communauté d'avenir partagé de portée stratégique" en décembre 2023, les liens Vietnam-Chine connaissent une dynamique positive et plus globale, marquée par des avancées notables selon "six orientations majeures", comprenant une confiance politique renforcée, une coopération plus substantielle en matière de défense et de sécurité, une coopération plus approfondie et plus concrète, des bases sociales plus solides, une coordination multilatérale plus étroite, ainsi qu'une meilleure gestion et résolution des différends.

L'année 2025, marquée par le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, a vu de nombreux contacts de haut niveau : entretien téléphonique entre les deux secrétaires généraux Tô Lâm et Xi Jinping (en janvier), visite d'État de Xi Jinping au Vietnam (en avril), participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au Forum économique mondial de Tianjin (juin), ainsi que visite du président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN) de Chine, Zhao Leji au Vietnam, participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au sommet de l'OCS. Ces échanges réguliers consolident la confiance politique et créent un socle solide pour la coopération dans tous les domaines.

Un partenariat économique dynamique

La coopération économique et commerciale constitue un pilier majeur. Depuis plusieurs années, le Vietnam demeure le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN et se classe actuellement au quatrième rang mondial, après les États-Unis, le Japon et la République de Corée. Les échanges bilatéraux ont atteint 205,2 milliards de dollars en 2024 et 136,47 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de 2025.

En matière d'investissements, fin janvier 2025, la Chine recensait 5 195 projets en cours au Vietnam, pour un montant cumulé de 31,26 milliards de dollars, la classant au 6e rang parmi 149 pays et territoires investisseurs. En 2024, elle s'était hissée au premier rang en termes de nombre de projets (955) et au troisième rang en capital investi (4,73 milliards de dollars). Durant les sept premiers mois de 2025, elle conserve la première place en nombre de nouveaux projets (695) et la deuxième en capitaux enregistrés (2,27 milliards de dollars), derrière Singapour.

Le tourisme illustre également cette vitalité. En 2024, le Vietnam a accueilli 3,74 millions de visiteurs chinois, soit une hausse de 114 % par rapport à 2023. En sept mois de 2025, plus de 3,1 millions de touristes chinois ont déjà visité le pays, représentant 25,5 % du total des arrivées internationales et plaçant la Chine en tête.

Les échanges culturels, éducatifs et entre les peuples connaissent un essor particulier à l'occasion du 75e anniversaire des relations diplomatiques et de l'Année des échanges humanistes Vietnam-Chine 2025, avec une multitude d'activités organisées par les ministères, secteurs et localités des deux pays.

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu a indiqué que le président Luong Cuong aura des entretiens avec les principaux dirigeants chinois. Cette occasion permettra aux deux parties de consolider et de concrétiser les perceptions communes des hauts dirigeants, de renforcer la confiance politique, de promouvoir une coopération pratique et mutuellement avantageuse dans de nombreux domaines, tout en contribuant au développement commun de la région et du monde.

Dans le cadre de cette visite, le président vietnamien devrait aussi rencontrer des dirigeants d'autres pays et organisations internationales présents aux cérémonies. C'est également une occasion pour le Vietnam de promouvoir ses relations d’amitié et de coopération concrète avec des partenaires régionaux et internationaux importants, tout en diffusant largement ses réalisations socio-économiques, véhiculant ainsi un message positif et de confiance sur le pays et le peuple vietnamien. -VNA/VI