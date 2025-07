Vers un Internet industriel autonome au Vietnam

La VNNIC Internet Conference 2025 (VIC 2025), événement annuel majeur consacré aux technologies Internet, s’est tenue du 22 au 25 juillet à Hanoï sous le thème ''L’ère de la percée avec l’Internet industriel''.

La conférence a réuni plus de 400 participants vietnamiens et étrangers, notamment des responsables gouvernementaux, des experts en technologies numériques, des universitaires et des représentants d’entreprises. Elle a constitué une plateforme de réflexion stratégique sur le rôle de l’Internet industriel dans la modernisation de la production, le développement des infrastructures intelligentes et la transformation numérique nationale.

Le point culminant de l’événement a eu lieu le 25 juillet, lors d’une session plénière intitulée « Vision et stratégie pour l’Internet industriel – une infrastructure clé pour la production moderne », avec des débats de haut niveau sur la convergence entre innovation technologique, recherche scientifique et politiques publiques.

Dans son allocution d’ouverture, Nguyên Truong Giang, directeur adjoint du Centre d'information sur le réseau Internet du Vietnam (VNNIC), a affirmé que l’Internet industriel représente un pilier stratégique de la nouvelle phase de développement du pays. Il a appelé à bâtir un réseau « plus vaste, plus rapide, plus intelligent et plus sûr », capable de répondre aux exigences d’une économie numérique intégrée au monde.

Il a souligné que cette conférence vise à promouvoir le partage de visions, d’expériences et de solutions techniques, tout en renforçant les coopérations entre les parties prenantes nationales et internationales.

Le VNNIC s’est engagé à accompagner les entreprises et les experts dans la construction d’une infrastructure Internet robuste, ouverte et fiable, en vue de développer un Internet industriel autonome, innovant et connecté au monde.

Des experts comme le professeur Jun Murai de l'Université Keio, Japon et Sutrisno Xu du groupe économique Pegatron ont souligné que l’Internet constitue la base de toutes les activités socio-économiques dans le contexte de la quatrième révolution industrielle.

Le développement de l’Internet industriel repose notamment sur l’adoption de l’IPv6. Avec un taux d’utilisation de 65,5 % en juin 2025, le Vietnam se classe au 7e rang mondial. Le pays ambitionne de généraliser l’IPv6-only entre 2026 et 2030, ouvrant la voie à une nouvelle génération de services numériques. – VNA/VI