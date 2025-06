Vers un écosystème national d’innovation au service des industries stratégiques

Vu Quoc Huy, directeur du Centre national de l’innovation (NIC) relevant du ministère des Finances, a indiqué que la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique sur les percées en matière de développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, ainsi que la Résolution n°68-NQ/TW sur le développement de l’économie privée, témoignent clairement de la volonté du Parti et du gouvernement de créer les conditions les plus favorables pour promouvoir ces domaines.



En tant que passerelle avec les entreprises innovantes et les investisseurs, le NIC affirme sa mission de continuer à promouvoir l’innovation, l’entrepreneuriat et le développement des industries technologiques stratégiques.



Le NIC a déjà lancé, et continuera de déployer, des programmes en partenariat avec de grands acteurs comme Google (développement de plateformes numériques), Samsung (formation aux technologies 4.0) et Intel avec le programme « AI for All », qui vise à vulgariser l’intelligence artificielle de manière accessible.



Parallèlement, le NIC continue de promouvoir l’écosystème de l’innovation au Vietnam à travers l’organisation d’événements majeurs tels que le Salon international de l’innovation du Vietnam (VIIE), et notamment la Journée de l’innovation du Vietnam (prévue chaque année en octobre sur 3 à 5 jours). Des forums internationaux sur l’intelligence artificielle et le financement de l’innovation seront également organisés, accompagnés de rapports spécialisés destinés à la communauté.



Le NIC joue aussi un rôle clé dans le développement des ressources humaines de haute qualité, en particulier à travers la coordination de la mise en œuvre de la Décision 1017/QĐ-TTg du Premier ministre sur le programme de développement des ressources humaines pour l’industrie des semi-conducteurs jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2050. L’objectif est de former 50.000 ingénieurs d’ici 2030. Le NIC collabore à cette fin avec des leaders mondiaux tels que Cadence, Synopsys, Meta, Nvidia…, pour la formation, la fourniture de logiciels de conception de puces et le développement des talents en intelligence artificielle.



Par ailleurs, le NIC poursuit le développement du Réseau de l’innovation du Vietnam, en resserrant les liens avec les intellectuels et experts technologiques vietnamiens à l’étranger afin qu’ils contribuent au développement des ressources humaines dans le pays. Il se concentre également sur la création de centres d’entrepreneuriat innovant dans les universités, avec près de 80 établissements déjà impliqués.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh participe à la Journée de l'innovation vietnamienne 2024 et au 5e anniversaire du Centre national de l'innovation. Photo : VNA

Le directeur Vu Quoc Huy a souligné que le Vietnam dispose de nombreux atouts favorables, dont un système politique stable, un large soutien des dirigeants du Parti, du gouvernement et de l’Assemblée nationale, et une volonté affirmée de promouvoir un écosystème de l’innovation à grande échelle. Il s’agit là d’une base politique essentielle pour construire un cadre institutionnel adapté.



Le pays s’emploie aussi à compléter son cadre juridique en faveur de l’innovation, à travers des textes comme les décrets 94/2020 et 97/2025 concernant les politiques préférentielles pour le NIC, ainsi qu’un projet de loi sur la science, la technologie et l’innovation en cours d’élaboration, qui visent à instaurer un environnement réglementaire plus souple et ouvert.



Enfin, le Vietnam bénéficie d’une main-d’œuvre jeune, abondante et talentueuse. Avec une population de 100 millions de personnes en phase de « bonus démographique », la jeunesse vietnamienne montre un vif intérêt pour les disciplines STEM (sciences, technologies, ingénierie, mathématiques), ce qui constitue un avantage compétitif majeur.



Le fonctionnement du NIC agit ainsi comme un noyau moteur pour attirer les capitaux dans l’entrepreneuriat innovant, en synergie avec les zones technologiques de pointe et autres centres de soutien à l’innovation dans un avenir proche.-VNA/VI