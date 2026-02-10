Vers un développement vert et durable de l’e-commerce au Vietnam

À l’approche de l’entrée en vigueur de la Loi sur le commerce électronique, prévue pour le 1er juillet 2026, le Vietnam s’apprête à achever son cadre juridique en la matière, offrant aux consommateurs la perspective d’un environnement d’achats en ligne plus sûr, tout en donnant aux entreprises respectueuses des règles une base solide pour accélérer leur développement et contribuer à une croissance durable du marché commercial numérique.

Considéré comme l’un des marchés du commerce électronique les plus dynamiques de la région, le Vietnam s’est classé en 2024 au troisième rang en Asie du Sud-Est en termes de taille et, en 2022, au cinquième rang mondial pour la vitesse de croissance, selon des organismes de recherche internationaux.

L’Agence de l’e-commerce et de l’économie numérique relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce souligne que ce secteur est devenu un pilier du système de distribution moderne. Avec un taux de croissance annuel moyen d’environ 25 %, le chiffre d’affaires du commerce électronique de détail est estimé à 31 milliards de dollars en 2025, représentant près de 11 % du total des ventes au détail de biens, tandis qu’environ 60 % de la population participe aux achats en ligne.

Selon le Rapport sur le marché vietnamien du commerce électronique 2025 publié par la société Metric, le secteur a maintenu une croissance à deux chiffres. L’année dernière, le chiffre d’affaires total réalisé sur les quatre principales plateformes – Shopee, TikTok Shop, Lazada et Tiki – a atteint 429.700 milliards de dongs, en hausse de 34,75 % par rapport à 2024. Au premier trimestre 2026, les ventes en ligne devront avoisiner 134.600 milliards de dongs, soit une progression de 32,74 % en glissement annuel.

Ces chiffres marquent le passage d’une phase de « croissance rapide » à une « croissance qualitative » de l’économie numérique, tout en mettant en lumière des défis persistants, notamment la prolifération de produits contrefaits, de marchandises de mauvaise qualité et le manque de transparence des informations.

Selon Hoang Quang Phong, vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), la montée des pratiques de fraude commerciale et de contrefaçon dans l’espace numérique nuit à la sécurité des consommateurs et fragilise les entreprises respectueuses des règles.

Dans ce contexte, la Loi sur le commerce électronique de 2026 est perçue comme un instrument clé pour encadrer un marché en forte expansion, renforcer la protection des consommateurs et orienter le développement du secteur vers un modèle vert et durable.

La nouvelle loi précise les responsabilités juridiques des plateformes, des vendeurs et des acteurs de la vente en direct (livestreaming), impose des obligations accrues de transparence et de conservation des données, et exige des plateformes étrangères une présence juridique au Vietnam.

L’année 2026 est ainsi considérée comme une année charnière, marquant à la fois l’entrée en vigueur effective de la Loi sur le commerce électronique et le lancement de la mise en œuvre du Plan directeur de développement du commerce électronique pour 2026-2030, en faveur d'un modèle vert, circulaire et durable. – VNA/VI