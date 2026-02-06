Vers un approfondissement du partenariat global entre le Vietnam et la Mongolie

À l’occasion du Tsagaan Sar (le Mois blanc), Nouvel An lunaire mongol, une cérémonie solennelle s’est déroulée le 5 février à Hanoï sous l’égide de l’ambassade de Mongolie au Vietnam.

Au nom du gouvernement et du peuple vietnamiens, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, a adressé ses chaleureuses félicitations aux autorités et au peuple mongols, tout en affirmant que l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Mongolie, héritage précieux forgé par le Président Ho Chi Minh et les générations de dirigeants mongols, n’a cessé de se consolider pour devenir aujourd’hui une coopération efficace et concrète dans de multiples domaines.

Les deux pays ont officiellement établi le partenariat global Vietnam – Mongolie, à l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti et président To Lam en Mongolie en septembre 2024, créant un fondement solide pour propulser la relation bilatérale vers une nouvelle ère de développement.

Le vice-ministre Nguyen Minh Vu a réaffirmé que, conformément aux orientations du 14e Congrès national du Parti et à l'ambition nationale d'entrer dans une nouvelle ère de croissance, Le Vietnam accorde une importance particulière au renforcement de ses relations avec ses partenaires traditionnels, dont la Mongolie. Hanoï souhaite ainsi œuvrer de concert avec Oulan-Bator pour rendre ce partenariat plus vigoureux, substantiel, durable et conforme aux intérêts mutuels, tout en contribuant activement à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et le monde.

De son côté, l’ambassadeur de Mongolie au Vietnam, Jigjee Sereejav, s’est dit très satisfait de l’évolution positive du partenariat global entre les deux pays. La Mongolie attache une grande importance à ses relations avec le Vietnam et souhaite développer une coopération efficace, approfondie et durable avec ce pays, considéré comme son principal partenaire en Asie du Sud-Est, a-t-il réaffirmé.

Il a également saisi cette opportunité pour saluer le succès du 14e Congrès du Parti communiste du Vietnam, qui a défini des objectifs et orientations stratégiques majeures pour l'avenir du pays. L'ambassadeur Jigjee Sereejav s'est dit convaincu que, sous la direction éclairée du Parti et du secrétaire général To Lam, le peuple vietnamien remporterait de nouveaux succès significatifs dans la mise en œuvre de la résolution du Congrès. -VNA/VI