Vers un Accord commercial réciproque entre le Vietnam et les États-Unis

Le 26 octobre, le Vietnam et les États-Unis ont convenu de publier une Déclaration commune sur le cadre de l’Accord commercial réciproque, équitable et équilibré, à l’occasion de la participation du président américain Donald Trump et du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh au Sommet de l’ASEAN, organisé du 26 au 28 octobre 2025 à Kuala Lumpur (Malaisie).

Selon le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, cette Déclaration commune reflète les résultats obtenus jusqu’à présent dans les négociations commerciales réciproques entre les deux pays et reconnaît les efforts des organes gouvernementaux et entreprises vietnamiens et américains visant à construire des relations économiques et commerciales équilibrées, stables et durables, en cohérence avec le Partenariat stratégique global Vietnam – États-Unis.

La Déclaration commune aborde les principaux axes de l’Accord commercial réciproque : les deux parties s’engagent à coopérer de manière constructive pour résoudre les préoccupations liées aux barrières non tarifaires, harmoniser les engagements en matière de commerce numérique, de services et d’investissements, discuter des questions de propriété intellectuelle, de développement durable, et renforcer la coopération afin d’améliorer la résilience des chaînes d’approvisionnement.

Dans les temps à venir, les deux pays poursuivront leurs discussions et leurs travaux afin d’achever l’Accord commercial réciproque, équitable et équilibré, sur la base des principes d’ouverture, d’égalité, de respect de l’indépendance, d’autonomie, des systèmes politiques, de bénéfices mutuels et de prise en compte des niveaux de développement respectifs.

Depuis la fin avril 2025, plusieurs cycles de négociations ont eu lieu à la fois au niveau technique et ministériel. La délégation vietnamienne était dirigée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, avec la participation des représentants de nombreux ministères et organismes concernés. De nombreuses séances de travail, en présentiel et en ligne, ont été tenues avec le représentant au commerce des États-Unis (USTR), Jamieson Greer, et le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick.

Le 1ᵉʳ août 2025 (heure du Vietnam), la Maison Blanche a publié un décret présidentiel signé par Donald Trump ajustant les tarifs réciproques pour 69 pays et territoires énumérés dans l’annexe I. Selon ce document, le tarif réciproque appliqué au Vietnam est passé de 46 % à 20 %.-VNA/VI