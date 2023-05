Vers l’établissement d’un nouveau tarif du contrôle technique des automobiles

Le ministère des Transports et des Communications vient de demander au Département du suivi et du contrôle des véhicules de proposer tôt un nouveau tarif du contrôle technique des automobiles conformément à la loi, et de le soumettre au ministère avant le 7 juin.

Depuis le début de l’année, suivant les instructions du gouvernement, le ministère des Finances a promulgué de nombreux documents concernant le projet de résolution du gouvernement sur la mise en œuvre de solutions urgentes pour assurer les services de contrôle technique des automobiles, répondant aux besoins des particuliers et des entreprises.

En avril, le ministère des Transports et des Communications a chargé son Service des finances de présider une réunion avec le Département de la gestion des prix (ministère des Finances) et le Département du suivi et du contrôle des véhicules, pour discuter de la proposition d'ajuster les prix de contrôle technique des automobiles.

Début mai, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a présidé une réunion d'examen du projet de décret sur la modification d’un certain nombre d'articles du décret n° 139/2018/ND-CP réglementant les services du contrôle technique des véhicules à moteur. Le vice-Premier ministre a chargé le ministère des Finances de publier les prix de ces services, sur la base du calcul des coûts selon les mécanismes du marché. -VNA/VI