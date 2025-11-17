Vers le 14e Congrès national du Parti : l’économie du patrimoine, un choix innovant, humaniste et concret

Trinh Ngoc Anh, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Dai Son (Hai Phong). Photo : VNA

Dans le cadre des contributions au projet de documents soumis au XIVe Congrès national du Parti, les cadres, membres du Parti et habitants de la ville portuaire de Hai Phong saluent la qualité de la préparation du projet de Rapport politique et des documents connexes.

Selon les avis recueillis, ces textes ont été élaborés de manière rigoureuse, sérieuse et objective, avec un haut niveau de synthèse et une grande cohérence avec la réalité du développement national durant la période 2021-2025. La présentation est jugée claire, scientifique et structurée, tout en reflétant une réflexion approfondie et un esprit de renouveau marqué. Parmi les points innovants suscitant une attention particulière figure le concept d’« économie du patrimoine », considéré comme une approche stratégique, humaniste et d’une grande portée pratique.

S’exprimant depuis la réalité locale, Trinh Ngoc Anh, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Dai Son (Hai Phong), estime que l’« économie du patrimoine » traduit une articulation harmonieuse entre préservation et développement, plaçant le patrimoine culturel et historique au rang de ressource endogène capable de générer une valeur économique et sociale durable.

La commune de Dai Son dispose d’un système patrimonial riche et diversifié, façonné au fil des siècles : temples, pagodes, sanctuaires, stèles anciennes, vestiges militaires, ainsi que des espaces rituels liés au culte de la Mère. Ces patrimoines sont associés à des figures historiques telles que Ba Chua Chen, la Sainte Mère Vu Thi Duc ou encore la femme commerçante Boi Lang, autant de symboles de la tradition culturelle et de la cohésion communautaire.

Outre ces vestiges, les fêtes traditionnelles annuelles de Dai Son attirent des milliers de visiteurs venus se recueillir, découvrir et vivre des expériences culturelles. Selon Mme Trinh Ngoc Anh, une planification méthodique, une gestion efficace et une exploitation adéquate pourraient transformer ce système patrimonial en une base solide pour développer le tourisme expérientiel, les produits OCOP, l’éducation au patrimoine et la promotion de la culture locale. Cela contribuerait à créer des moyens de subsistance durables pour la population tout en préservant l’identité culturelle propre de la localité.

Convaincue de la faisabilité du modèle d’« économie du patrimoine », elle souligne la nécessité de déployer un ensemble de solutions synchronisées. Il s’agit notamment d’élaborer une planification intégrant le patrimoine à la vie communautaire, en faisant de celui-ci l’axe culturel et économique dans la construction de la nouvelle ruralité avancée. Il est également important de promouvoir des modèles de développement reposant sur la communauté afin de valoriser le rôle central des habitants dans la préservation, la restauration et l’exploitation du patrimoine.

Des mécanismes de soutien spécifiques sont recommandés : investissement dans les infrastructures, formation des ressources humaines, intensification de la promotion culturelle, connexion au marché, encouragement de la socialisation et application des technologies numériques. « Si elle est mise en œuvre de manière méthodique, l’économie du patrimoine permettra non seulement de préserver les traditions, mais aussi de créer des moyens de subsistance durables, d’améliorer la vie culturelle et spirituelle de la population et de contribuer au développement durable », affirme-t-elle.

Dans un contexte plus urbain, Trinh Ngoc Anh, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Dai Son (Hai Phong), considère que l'« économie du patrimoine » est une orientation novatrice, mais conforme aux tendances internationales. Dans de nombreux pays développés, le patrimoine est depuis longtemps un levier pour le développement du tourisme, des industries culturelles et des services créatifs.

Selon lui, l’apparition de ce concept dans le projet de Rapport politique marque une évolution importante : passer d’une vision où la préservation représente un coût pour la culture à une vision où elle devient une ressource favorisant un développement économique durable. Le quartier de Kien An possède en effet neuf sites historiques, dont un site national, ainsi que quatre fêtes traditionnelles organisées chaque année, constituant un atout majeur pour créer des produits touristiques originaux et générer des valeurs économiques.

Outre le développement de l’économie du patrimoine, Kien An accorde également une grande attention au perfectionnement des institutions culturelles locales, un point souligné dans le projet de documents. Tran Quang Tuan apprécie particulièrement l’orientation visant à « construire des institutions culturelles flexibles et pratiques, centrées sur les habitants », ainsi que l’objectif de renforcer les industries culturelles afin d’améliorer la vie spirituelle des citoyens. Le quartier dispose d’un centre de services publics, d’une bibliothèque et de 19 maisons de la culture sur 43 unités résidentielles. Toutefois, il manque encore de terrains réservés aux infrastructures culturelles.

Pour remédier à cette situation, il propose de mobiliser diverses ressources pour construire des institutions culturelles répondant progressivement aux normes du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Il recommande également la mise en place d’un mécanisme d’aide financière pour l’équipement des maisons de la culture, ainsi que l’organisation régulière d’activités artistiques, sportives et culturelles afin de renforcer le rôle des institutions culturelles dans la vie communautaire. La mobilisation des ressources sociales est également nécessaire pour attirer les investissements dans les services culturels et de divertissement, créant ainsi des ressources supplémentaires pour le fonctionnement des institutions.

En outre, l’amélioration du fonctionnement des maisons de la culture passera par une diversification des programmes, le développement de clubs thématiques, l’organisation de festivals, concours artistiques et manifestations sportives. Des cours de formation seront nécessaires pour renforcer les compétences des responsables locaux, tandis que des règlements clairs concernant l’investissement, l’utilisation et les régimes de soutien devraient être appliqués afin de motiver les équipes de gestion.

Les contributions de Hai Phong illustrent une perception lucide et constructive, tout en exprimant de grandes attentes quant aux orientations nouvelles du projet de documents du XIVe Congrès. L’affirmation de l’« économie du patrimoine » et la valorisation des institutions culturelles sont perçues comme de nouveaux moteurs de développement socio-économique, contribuant à bâtir des communautés modernes, dynamiques et profondément enracinées dans leur identité culturelle.- VNA/VI