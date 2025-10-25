Vers le 14e Congrès national du Parti : Le développement durable est lié à l’amélioration des institutions

Alors que le Comité central du Parti a publié l’intégralité des projets des documents du 14e Congrès national du Parti pour recueillir les commentaires du public, des universitaires et experts ont manifesté un vif intérêt et ont formulé des propositions concrètes axées sur des questions clés telles que le développement durable, la protection de l’environnement, le développement humain et l’amélioration des institutions, considérés comme des piliers essentiels de la croissance rapide et durable du Vietnam en cette nouvelle période.



La Dr Nguyen Song Tung, directrice de l’Institut de géographie et d’études humaines de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, a déclaré que les projets de documents devraient fournir une évaluation plus réaliste de la mise en œuvre de la résolution du 13e Congrès national du Parti, notamment en ce qui concerne la transition vers une agriculture écologique, verte, circulaire et de haute technologie. En pratique, la transformation a été lente et les modèles d'agriculture verte ou circulaire restent limités et dispersés.

Pour la période 2026-2030, Mme Tung a déclaré que les objectifs de développement proposés étaient globalement raisonnables, mais devraient mettre davantage l'accent sur la durabilité. Elle a suggéré de porter le taux de couverture forestière de 42 % à environ 45 %, conformément à la Stratégie de croissance verte du Vietnam et à l'objectif de zéro émission nette.

Elle a appelé à investir davantage dans l'éducation, la science, la technologie et l'innovation, ainsi qu'à soutenir davantage les entreprises privées pour qu'elles deviennent des entreprises compétitives à l'échelle internationale et contribuent significativement à la croissance nationale.

La Dr Nguyen Song Tung, directrice de l’Institut de géographie et d’études humaines de l’Académie des sciences sociales du Vietnam. Photo: Académie des sciences sociales du Vietnam





« Le développement durable ne peut être atteint que si les institutions, l'économie, la société et l'environnement sont harmonieusement liés. L'humain doit être placé au cœur de chaque politique. La culture, l'environnement et les personnes constituent le fondement du développement durable. Une fois les institutions pleinement établies, les politiques de développement durable peuvent véritablement s'ancrer dans la vie réelle », a-t-elle déclaré.



L'amélioration institutionnelle pose les bases de la croissance



Le professeur associé, Dr Vu Hung Cuong, directeur de l'Institut d'information en sciences sociales, a souligné que le projet de rapport politique était plus concis et efficace, intégrant le contenu de trois documents précédents en un seul et offrant une vision complète et actualisée de la situation du pays dans un contexte mondial complexe et imprévisible.



Le projet identifie trois nouveaux moteurs de croissance – la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique – comme fondements essentiels pour construire des chaînes de valeur liées à la transition écologique, à la transition énergétique et au développement de ressources humaines de haute qualité.



Selon le professeur associé, M.Cuong, les objectifs de développement pour 2026-2030 doivent être réalistes, atteignables et durables. Si des objectifs ambitieux de croissance à deux chiffres reflètent des aspirations fortes, ils ne peuvent être atteints qu'avec des institutions solides, des ressources suffisantes et une capacité de mise en œuvre efficace. Il a recommandé de maintenir la croissance annuelle moyenne du PIB autour de 6 à 8 %, parallèlement à la stabilité macroéconomique, à la maîtrise de l'inflation et au développement durable, plutôt que de rechercher la croissance à tout prix.



Le projet de rapport politique témoigne également d'une volonté claire de faire évoluer le modèle de croissance, en le réorientant d'un modèle fondé sur l'investissement public, les exportations et la consommation vers un modèle axé sur la productivité, la technologie et l'efficacité institutionnelle.

Concernant la structure économique, M. Cuong a salué l'affirmation constante du rôle moteur du secteur privé dans l'économie nationale, tandis que le secteur économique public joue un rôle moteur et directeur pour garantir l'équilibre stratégique et les intérêts nationaux. Il a recommandé que le secteur public se concentre sur les domaines stratégiques essentiels à la défense, à la sécurité, aux sciences et aux technologies, tout en encourageant le secteur privé à se développer et à devenir un pionnier dans la production, les affaires et l'intégration internationale.

Alors que le Vietnam est désormais passé à un modèle d'administration locale à deux niveaux, il a souligné que la rationalisation de l'appareil administratif et l'amélioration de son efficacité seront essentielles pour garantir la mise en œuvre effective des politiques et résolutions du Parti. -VNA/VI