Vers le 14e Congrès du Parti : Promouvoir l'identité culturelle liée à la formation des ressources humaines dans les régions montagneuses

Des jeunes filles de l'ethnie Thai au festival Het Cha. Photo : VNA

À l'approche du 14ᵉ Congrès national du Parti, la consultation sur les projets de documents du Congrès s'intensifie dans les provinces et communes des zones montagneuses, y compris à Tuyên Quang. Les habitants et les cadres locaux expriment leur confiance dans les orientations de développement national et formulent des propositions concrètes visant à valoriser le potentiel des confins septentrionaux du pays.

Dans la commune de Lung Cu, Duong Thi Thành, directrice de l'école primaire locale, a souligné que les enseignants ont examiné les projets de documents et ont échangé sur les politiques éducatives. Elle a insisté sur l'impératif de renforcer les politiques à long terme pour la formation et l'emploi des enseignants issus des minorités ethniques, de privilégier la formation de cadres locaux et de développer les compétences en transformation numérique au sein des établissements scolaires isolés.

Le chef du village de Lô Lô Chai, Sinh Di Gai, plaide pour des mesures concrètes de soutien aux artisans et aux transmetteurs de patrimoine culturel. Selon lui, le tourisme ne pourra être authentique que si les chants, instruments, costumes et coutumes ancestraux sont préservés et transmis aux jeunes générations.

Tran Duc Chung, président du comité populaire de la commune de Lung Cu, province de Tuyen Quang. Photo : VNA

Les jeunes locaux participent également aux initiatives de développement. Lo Minh Thang, secrétaire de l'Union de la jeunesse de la commune de Meo Vac, a évoqué l'essor du tourisme communautaire et de l'artisanat, ainsi que la commercialisation des produits agricoles en ligne. Il a appelé à intégrer dans les documents du Congrès des orientations claires sur la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et la transformation numérique en milieu rural.

Pour les autorités locales, comme le président du Comité populaire de la commune de Lung Cu, Trân Duc Chung, le développement des zones montagneuses doit combiner culture, tourisme et économie frontalière avec sécurité nationale, en renforçant les infrastructures et en soutenant la formation des jeunes.

Les habitants du Nord extrême espèrent que le 14ᵉ Congrès du Parti concrétisera ces orientations, valorisant pleinement le potentiel des régions montagneuses et frontalières de Tuyên Quang.-VNA/VI