Vers la mer et les îles de la Patrie : « Pour les biens-aimés Hoang Sa - Truong Sa »

Dans la matinée du 27 juin, Truong My Hoa, ancien vice-présidente de la République, présidente du Fonds de bourses Vu A Dinh et directrice du Club « Pour les bien-aimés Hoang Sa - Truong Sa » a visité et travaillé à l'usine de la Compagnie par actions Lavite, située dans la ville de Phan Thiet, province de Binh Thuan (Centre), et remis le certificat d'adhésion collective au Club « Pour les bien-aimés Hoang Sa - Truong Sa », reconnaissant officiellement Lavite comme une entreprise partenaire dans ses actions vers la mer et les îles de la Patrie.



Selon Truong My Hoa, fondé en 2014, le Club « Pour les bien-aimés Hoang Sa - Truong Sa », une organisation sociale et humanitaire, compte désormais 180 membres collectifs (dont 146 membres collectifs dans le pays et 34 membres collectifs à l’étranger), plus de 5 350 membres individuels et des milliers de membres connectés sur Facebook.



Après 11 ans d'existence, le club a attiré la participation de nombreuses classes et couches sociales. Les membres principaux sont présents dans 55 provinces et villes.

La société par actions Lavite fait un don de 50 millions de dongs au Fonds de bourses d'études Vu A Dinh. Photo : VNA





Un représentant de la société Lavite a déclaré que, prochainement, l'entreprise se joindrait au club pour organiser des groupes de travail afin de visiter Truong Sa, la plateforme DK1 et les îles du Sud-Ouest ; attribuer des bourses annuelles aux enfants de pêcheurs et aux membres de la Marine et des gardes-frontières ; soutenir le financement de la construction de maisons ; offrir des cadeaux du Têt aux populations démunies des zones côtières de l'Ouest…



À cette occasion, la société par actions Lavite a fait don de 50 millions de dôngs au Fonds de bourses Vu A Dinh.



Après plus de 25 ans de création et de développement, le Fonds de bourses Vu A Dinh a accordé plus de 130 000 bourses à des étudiants issus de minorités ethniques, à des enfants de pêcheurs et à des soldats travaillant dans les zones frontalières et insulaires. -VNA/VI