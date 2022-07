Vernissage d’une exposition sur les relations Vietnam-Laos à Vientiane

Dans le cadre de la Semaine de la culture vietnamienne au Laos 2022, une exposition d'images, de documents, d'artefacts et de livres, placée sur le thème "La grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale Laos-Vietnam, Vietnam-Laos 2022", a ouvert ses portes le 17 juillet au Musée Kaysone Phomvihane, à Vientiane.

Vo Van Thuong, membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam (PCV), permanent du secrétariat, chef du Comité national de pilotage des célébrations de l’Année de solidarité et d’amitié Vietnam-Laos ; Sonexay Siphandone, membre du Bureau politique du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), vice-Premier ministre, chef adjoint du Comité national de pilotage des célébrations de l’Année de solidarité et d’amitié Laos-Vietnam 2022, étaient présents.

Selon Thongsalith Mangnomek, secrétaire du Comité central du PPRL, chef du Bureau du Comité central du PPRL, à l'occasion de l'Année de solidarité et d’amitié Laos-Vietnam et des 45 ans du Traité d'amitié et de coopération entre les deux pays, les Bureaux des Comités centraux du PPRL et du PCV exposent des photos sur les relations bilatérales au Musée Kaysone Phomvihane au Laos et au Musée national d'histoire au Vietnam.

L’exposition au musée Kaysone Phomvihane présente plus de 400 photos sur les relations entre les deux pays depuis 1930 à 2022. Elle vise à aider le public à mieux comprendre la solidarité spéciale entre les deux Partis, les deux Etats et les deux peuples.-VNA/VI