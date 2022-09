Vernissage de l'exposition ‘’Marchands ambulants’’ à Hô Chi Minh-Ville

Une exposition ayant le sujet ‘’Marchands ambulants’’ il y a près de 100 ans a été inaugurée le 23 septembre au 31 Thai Van Lung, 1er arrondissement, à Hô Chi Minh-Ville.

Organisée par l’Institut Français et l’Ecole française d’Extrême-Orient (EFEO), l’exposition présente une collection de croquis, de dessins et d’aquarelles réalisée par quinze élèves de l’Ecole supérieure des beaux-arts de l’Indochine et leur professeur, Ferdinand de Fénis.

lls ont croqué avec talent le petit monde des marchands ambulants qui sillonnaient les rues de la capitale dès les premières lueurs du jour pour proposer une large variété de fruits et légumes, de friandises et de plats à consommer sur place. Des photographies, issues du fonds de la photothèque de l’EFEO, datant de la même époque seront également présentées au public.

Une bande-son reproduisant des chants répétitifs scandés par les marchands ambulants pour annoncer leur venue, contribuera également à réveiller le souvenir de certaines saveurs d’autrefois.

Un beau mariage entre photos d’antan, effets sonores et dessins gracieux qui laisse flotter un parfum de nostalgie.

L’exposition durera jusqu’au 5 novembre prochain.