Vermicelles de tolomane de Bac Kan présents sur la célèbre plateforme de commerce électronique alibaba

Ces dernières années, la province de Bac Kan a eu une politique prioritaire pour le développement de la production de vermicelles de tolomane, qui sont omniprésents sur le marché vietnamien et aussi exportés vers l'Europe. Début juin 2023, les vermicelles de Bac Kan ont été mis à disposition sur la célèbre plateforme de commerce électronique alibaba qui se classe parmi les dix plus grandes plateformes de commerce électronique mondiales.

Le rhizome de canna, matière première de la fécule de tolomane.

La personne qui a contribué pour la première fois à la mise en pratique de la production des vermicelles à Bac Kan fut l'ancien ministre de l'Agriculture et du Développement rural Nguyen Xuan Cuong lorsqu'il était secrétaire du Comité provincial du Parti de Bac Kan. À cette époque, Nguyen Xuan Cuong, a reconnu le potentiel des vermicelles de Bac Kan et a ordonné à tous les niveaux, branches et localités de prendre des mesures drastiques. Depuis lors, la culture du « dong rieng» (canna comestible (Canna edulis)) et la transformation des vermicelles ont fait les premiers pas vers une production durable. Au cours de la période 2015-2020, Bac Kan a construit une zone de matières premières stables.

Dans la commune de Phuc Loc (district de Ba Be), le canna comestible est cultivé principalement dans cinq villages montagnards - Na Ma, Phieng Chi, Phja Pha, Coc Muoi, Coc Dien - et il apporte une bonne source de revenus à leurs habitants. Dans les années 2017 - 2018, le prix de la fécule de tolomane a augmenté. De nombreux ménages ont atteint un revenu annuel de 400 à 500 millions de dongs grâce à cette culture.

Les vermicelles de tolomane de la marque Tai Hoan sont fabriqués à partir de 100% d’amidon de galanga. Ils ont une couleur gris-blanc.

Des ouvriers de la coopérative Tai Hoan font sécher les vermicelles.

Emballage des vermicelles dans la coopérative Tai Hoan.

Dans ce but, Bac Kan a utilisé les ressources de différents programmes pour investir dans le soutien aux coopératives pour produire et écouler plus de 1 000 tonnes de vermicelles, générant des centaines de milliards de dongs par an de revenus. Parallèlement, la province s'intéresse toujours à la construction de la marque, à l'amélioration de la qualité du produit, des emballages, et à la promotion du commerce afin que les vermicelles de Bac Kan s'affirment de plus en plus sur le marché. En 2022, Bac Kan comptait plus de 50 ateliers de transformation.

Après des séances de travail avec l'ambassade du Vietnam en République tchèque et l'Association des Vietnamiens en République tchèque, la province de Bac Kan a saisi les besoins du marché européen. La province a choisi la coopérative Tai Hoan, commune de Con Minh, district de Na Ri, comme partenaire pour exporter des vermicelles vers l'Europe et dépenser beaucoup de ressources pour soutenir cette coopérative afin d'achever une usine de transformation. La province a soutenu à hauteur de 2 milliards de dongs la coopérative pour qu'elle achète des machines, des équipements, un séchoir... Sa capacité de transformation est ainsi passée de seulement 10 tonnes de vermicelles par an à plus de 300 tonnes.

Nguyen Thi Hoan, directrice de la coopérative, a déclaré qu'en août 2020, un premier lot de 5,3 tonnes de vermicelles avait été exporté vers la République tchèque, pour une valeur totale de la commande de près de 15 000 dollars. En mai 2021, sa coopérative a exporté 10,5 tonnes supplémentaires vers le marché tchèque avec une valeur totale de plus de 29 000 dollars, et en 2022, près de 10 tonnes.

Jusqu'à présent, les vermicelles de la coopérative Tai Hoan sont le seul produit de Bac Kan à avoir obtenu la certification nationale OCOP 5 étoiles. Le fait qu'une coopérative de minorités ethniques en zone reculée puisse acheminer des produits vers le marché européen est remarquable, et a dynamisé la production des vermicelles de Bac Kan./.