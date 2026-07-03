Venezuela : l’ambassadeur du Vietnam salue l’engagement des secouristes vietnamiens

L’ambassadeur Vu Trung My remet des présents à l’équipe vietnamienne de recherche et de sauvetage. Photo : VNA

Une délégation de l'ambassade du Vietnam au Venezuela, conduite le 2 juillet par l'ambassadeur Vu Trung My, s'est rendue dans l'État de La Guaira pour rendre visite à l'équipe vietnamienne de recherche et de sauvetage.



Sur le terrain, l'ambassadeur Vu Trung My s'est enquis des conditions de vie des secouristes et a salué leur sens des responsabilités ainsi que leur détermination face aux difficultés. Il a souligné que l'envoi d'une équipe vietnamienne de recherche et de sauvetage pour aider le Venezuela à faire face aux conséquences de la catastrophe naturelle constituait un geste de solidarité exemplaire, illustrant l'esprit de coopération internationale du Vietnam.



L'ambassadeur a également affirmé que la présence de l'équipe vietnamienne au Venezuela en cette période difficile ne représentait pas seulement une aide humanitaire apportée en temps opportun, mais aussi une illustration concrète des relations d'amitié traditionnelles, du partenariat global et de la solidarité entre le Vietnam et le Venezuela.



Informant l'ambassadeur de l'avancement des opérations, le général de brigade Pham Van Ty, chef de l'équipe vietnamienne de recherche et de sauvetage, a indiqué que, malgré un terrain difficile et des conditions météorologiques éprouvantes, les secouristes maintenaient une discipline rigoureuse et une concentration constante dans leurs opérations de recherche.



Il a également souligné que le soutien et les encouragements de l'ambassadeur et de l'ambassade constituaient une source de motivation précieuse pour l'ensemble des membres de l'équipe sur le terrain.



À cette occasion, l'ambassade du Vietnam au Venezuela a remis à l'équipe de secours des vivres et divers produits de première nécessité afin d'améliorer les conditions de vie des secouristes dans leur campement.



Au nom des autorités locales, un représentant de l'État de La Guaira a également exprimé sa profonde gratitude pour l'aide rapide et efficace apportée par le gouvernement et le peuple vietnamiens au peuple vénézuélien. -VNA/VI