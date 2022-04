Valorisation de la culture des ethnies du Vietnam

Une série d'activités culturelles se déroule du 1er avril au 5 mai au Village de la culture et du tourisme des ethnies du Vietnam (Son Tây, en banlieu de Hanoi), en écho à la Journée culturelle des ethnies du Vietnam (19 avril), avec comme thème "Les couleurs des ethnies du Vietnam".

Ce programme vise à mettre en valeur les particularismes culturels des 54 ethnies du pays, selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

De nombreuses activités culturelles et sportives sont organisées dont la présentation des traditions culinaires de plusieurs ethnies du pays, une exposition de produits culturels et touristiques, des jeux populaires…