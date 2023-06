UOB FinLab aidera les PME vietnamiennes à accélérer leur transformation numérique

UOB FinLab, un programme d’accélération de l’innovation créé par la banque UOB de Singapour, a annoncé son lancement officiel au Vietnam.

Cérémonie de lancement d'UOB FinLab. Photo: thoibaonganhang.vn

Selon l'UOB, cette expansion stratégique vise à améliorer sa connectivité régionale et à favoriser le réseau UOB FinLab de plus de 21.000 petites et moyennes entreprises (PME) à travers l'ASEAN, en leur donnant accès à des programmes de numérisation et de durabilité, et en les rapprochant de fournisseurs de solutions commerciales, de conseils et de ressources précieuses.

L'étude UOB Business Outlook 2023 sur les PME et grandes entreprises montre que près de 9/10 entreprises au Vietnam ont adopté la numérisation dans au moins un de leurs départements. Cependant, un défi majeur pour les entreprises consiste à intensifier leurs efforts de numérisation dans l'ensemble de l'entreprise.

L’UOB Vietnam s'engage à fournir des programmes, des solutions et une expertise sur mesure aux PME vietnamiennes via UOB FinLab

.

UOB FinLab vise à attirer 5.000 entreprises au Vietnam au cours des trois prochaines années grâce à ses initiatives innovantes de numérisation et de durabilité.

Son programme inaugural a été conçu pour doter les PME des connaissances et stratégies nécessaires pour adopter efficacement les technologies numériques afin d'alimenter la croissance des ventes et d'élargir leur clientèle au niveau régional.

Victor Ngo, directeur général de l'UOB Vietnam

, a déclaré qu'en lançant UOB FinLab au Vietnam, la banque visait à fournir un soutien complet aux PME, en les dotant des outils, des connaissances et des ressources nécessaires pour réussir sur le marché numérique.