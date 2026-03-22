Une visite porteuse de transformations positives pour la coopération bilatérale, selon un expert russe

Le Vietnam et la Russie se trouvent à l’aube d’un programme de coopération global et à long terme, ainsi que de perspectives de transformation dans les relations bilatérales.

C’est ce qu’a estimé le docteur en économie Leonid Borisovich Vardomsky, de l’Institut d’économie de l’Académie des sciences de Russie, lors d’un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Russie, à la veille de la visite officielle en Fédération de Russie du Premier ministre Pham Minh Chinh, prévue du 22 au 25 mars.

Selon lui, la politique économique extérieure multilatérale poursuivie par le Vietnam est en adéquation avec les conditions naturelles d’un pays à forte population, à croissance rapide, disposant d’un vaste littoral et situé à proximité de nombreuses économies en plein essor. Dans ce cadre, le Vietnam s’est affirmé comme une destination attrayante pour les investissements étrangers et modernise activement son économie. Le pays participe largement aux chaînes de valeur mondiales ainsi qu’à des projets d’envergure avec de grandes entreprises internationales. Ces éléments témoignent de la crédibilité du Vietnam en tant que partenaire et génèrent des revenus substantiels pour l’économie nationale.

Du point de vue d’un chercheur, Borisovich Vardomsky a souligné que, malgré une coopération encore modeste en termes de volume, les deux pays accordent une grande importance à l’élévation de leur coopération économique au niveau de leur confiance politique. Il a estimé que la visite mettrait l’accent sur le secteur de l’énergie et d’autres sources d’approvisionnement dans un contexte international instable. Il a exprimé l’espoir que cette visite aboutira à des résultats positifs, réaffirmant que les deux parties sont engagées dans un programme de coopération global et de long terme. L’élaboration et la mise en œuvre de ce programme nécessiteront des efforts considérables afin de mieux cerner les intérêts présents et futurs des deux pays, ainsi que les possibilités de les traduire en résultats concrets dans la coopération bilatérale. - VNA/VI