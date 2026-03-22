Une visite de haut niveau pour approfondir les relations Vietnam-Russie

La vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang. Photo: VNA

À l’invitation de son homologue russe, Mikhaïl Michoustine, le Premier ministre Pham Minh Chinh effectuera une visite officielle en Russie du 22 au 25 mars 2026.



À la veille de cette visite, la vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a souligné que ce déplacement revêt une importance particulière, constituant une mise en œuvre concrète de la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de résilience, de paix, d’amitié, de coopération, de développement, de diversification et de multilatéralisation du Vietnam, visant à mobiliser au maximum les ressources extérieures au service du développement national dans la nouvelle ère.



Selon elle, cette visite sera également l’occasion pour les deux parties de réaffirmer leur amitié traditionnelle, leur coopération sincère et fiable, tout en renforçant et en approfondissant les relations bilatérales dans toutes leurs dimensions, en vue de porter la collaboration globale à un niveau supérieur.



Dans le cadre de la visite, le Premier ministre Pham Minh Chinh aura des échanges avec les dirigeants russes, examinera la mise en œuvre des accords de coopération existants, et promouvra la coopération dans des domaines traditionnels. Les deux parties échangeront également sur les grandes orientations de coopération pour la période à venir, notamment l’ouverture et le lancement de projets concrets au service des objectifs actuels de développement du Vietnam, tels que les nouvelles énergies, les infrastructures et la connectivité des transports, les hautes technologies, et la formation de ressources humaines de haute qualité.



Le chef du gouvernement rencontrera également la communauté vietnamienne en Russie afin d’écouter ses préoccupations et de réaffirmer la politique constante du Parti et de l’État en faveur du soutien et de la protection des droits et intérêts légitimes des Vietnamiens à l’étranger.



La vice-ministre s’est dite convaincue que cette visite contribuera à renforcer le partenariat stratégique intégral Vietnam–Russie de manière substantielle, efficace et durable dans les temps à venir.



Concernant les perspectives, elle a indiqué que les relations bilatérales continuent de se développer sur une base solide d’amitié traditionnelle et de partenariat stratégique intégral, avec une confiance politique renforcée et des mécanismes de coopération efficaces.



Les domaines de coopération traditionnels tels que la défense, la sécurité, l’économie, l’énergie, la science et la technologie, ainsi que l’éducation et la formation continuent d’être renforcés, tandis que de nouveaux axes émergent, notamment l’innovation, la transformation numérique et la transition verte.



À l’avenir, les deux pays sont appelés à déployer de manière coordonnée les activités extérieures sur les trois piliers que sont la diplomatie de Parti, la diplomatie d’État et la diplomatie populaire, tout en intensifiant les échanges entre les peuples, notamment dans les domaines de l’éducation, de la culture et du tourisme.



Elle a également souligné que, face à un besoin croissant en ressources humaines qualifiées, les deux pays doivent renforcer leur coopération en matière d’éducation et de formation, en particulier dans les secteurs où la Russie dispose d’avantages, tels que les technologies numériques, la biomédecine et les sciences fondamentales.



La communauté vietnamienne en Russie, estimée à environ 80.000 personnes, continue de jouer un rôle de passerelle importante entre les deux pays. Il est nécessaire de poursuivre les efforts pour protéger leurs droits légitimes et créer des conditions favorables à leur intégration et à leur contribution au développement des deux nations. -VNA/VI