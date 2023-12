Une vingtaine d’entreprises certifiées par le label «Caoutchouc vietnamien»

Selon le Groupe de l’industrie du caoutchouc (GIC), le label «Caoutchouc vietnamien» est actuellement enregistré pour protection sur 5 marchés : Chine, Inde, Taiwan (Chine), Laos et Cambodge. Ledit groupe compte 21 entreprises certifiées en la matière.

Tran Ngoc Thuan, président du Conseil d'administration du GIC, a déclaré qu'au cours des 11 mois derniers, le chiffre d'affaires total des exportations du caoutchouc vietnamien ont atteint plus de 8 milliards de dollars, dont 3,9 milliards provenant des produits en caoutchouc, près de 2,5 milliards du caoutchouc naturel et plus de 1,8 milliard du bois d'hévéa.

L'Association des pays producteurs de caoutchouc naturel prévoit que la production mondiale de caoutchouc naturel devrait atteindre 14,927 millions de tonnes en 2023, soit une augmentation de 2,3% par rapport à 2022. Parallèlement, la consommation est prévue de 15,575 millions de tonnes, en hausse de 0,2% en glissement annuel.

L'Association vietnamienne du caoutchouc a élaboré le projet de "Création et développement de la marque vietnamienne du caoutchouc pour la période 2015-2020 et vision jusqu'en 2030", créant ainsi une confiance chez les clients. -VNA/VI