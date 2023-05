Une Vietnamienne remporte le prix du concours floral le plus prestigieux au monde

La créatrice Cao Thi Huyen (Rose Cao), une Vietnamienne serbe d'outre-mer, est devenue la première Vietnamienne à remporter un prix au Chelsea Flower Show 2023, l'exposition annuelle de fleurs la plus prestigieuse au monde organisée par la Société d'horticulture Royale du Royaume-Uni (RHS).

Cao Thi Huyen a gagné le prix d'argent dans la catégorie de design floral avec son œuvre intitulée "Dance of Light" (Danse de la lumière).

Elle a expliqué que sa conception montre l'image d'une flamme, utilisant une variété de fleurs dans des tons violets et jaunes pour créer une lumière naturelle qui brille sur le lampadaire fleuri. La conception n'utilise pas de plastique selon les critères du salon visant à développer une horticulture durable et respectueuse de l'environnement.

Cet événement, qui se déroule du 23 au 27 mai à l'Hôpital royal de Chelsea à Londres, réunit près de 300 grandes entreprises, jardiniers et fleuristes britanniques et internationaux.



Cette année, l'exposition présente plus de 100 conceptions de jardins et de fleurs et compte 270 kiosques exposant des produits horticoles. Elle devrait accueillir 200.000 visiteurs.

Organisé depuis 1913, le Chelsea Flower Show est considéré comme l'exposition florale la plus prestigieuse du Royaume-Uni, à la fois une "exposition de mode" et une "coupe du monde" pour les jardiniers internationaux.

L'exposition attire les membres de la famille royale du Royaume-Uni, les célébrités, les jardiniers professionnels et amateurs. La feu reine Elizabeth II était une visiteuse régulière, avec plus de 50 fois assistant à l'événement. -VNA/VI