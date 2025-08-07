Une variété d'activités significatives pour honorer et promouvoir la langue vietnamienne

D'après Nguyên Trung Kiên, chef du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer (SCOV), une série d'événements majeurs est prévue à Hanoï en août pour honorer et promouvoir la langue vietnamienne, à l'occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre).

La formation à l'enseignement du vietnamien destinée aux enseignants vietnamiens d'outre-mer se tiendra du 13 au 28 août à Hanoï et dans certaines localités comme Ninh Binh et Thai Nguyên. Elle réunira 80 apprenants venus de 15 pays et territoires, a informé Nguyên Trung Kiên.

Cette formation a pour but d'améliorer la qualité de l'enseignement, les qualifications professionnelles et les compétences pédagogiques des enseignants de vietnamien d'outre-mer. L'objectif est de leur permettre d'enseigner la langue, conformément au programme scolaire conçu spécifiquement pour la diaspora.

À travers des activités complémentaires, le Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer entend également soutenir l'apprentissage du vietnamien en sensibilisant les élèves aux traditions historiques, à l'identité culturelle nationale et en leur faisant découvrir le pays. Cette approche permet de mettre à jour leurs connaissances selon les programmes scolaires nationaux.

Selon Nguyên Trung Kiên, cette formation est une initiative majeure qui contribue activement à la consolidation et au développement de l'enseignement de la langue vietnamienne au sein de la communauté vietnamienne à l'étranger.

Le programme de formation offre une formation aux techniques pédagogiques (conception de programmes, organisation d'activités, évaluations) et à l'expertise en enseignement du vietnamien, notamment l'intégration d'éléments d'histoire et de culture traditionnelle vietnamiennes dans les cours. L'activité d'observation aura lieu à l'école primaire Nguyên Binh Khiêm, quartier de Nghia Dô, Hanoi.

Toujours selon Nguyên Trung Kiên, la cérémonie de remise des prix du concours « À la recherche des ambassadeurs du vietnamien à l'étranger » et le gala « Le vietnamien aimé » sont prévus le 21 août à Hanoï.

Le concours, qui se déroule du 29 mars au 21 août, a attiré un grand nombre de participants. Le jury sélectionnera au moins 5 meilleurs candidats pour devenir ambassadeurs du vietnamien à l'étranger en 2025.

Ces ambassadeurs seront non seulement des exemples dans l'utilisation et la diffusion de la langue vietnamienne, mais aussi des ponts culturels pour promouvoir l'image du pays à l'international. Au sein de leur communauté, ils auront pour mission d'organiser des activités pour les jeunes Vietnamiens de la diaspora afin de susciter en eux l'amour de leur langue, a-t-il précisé.

Par ailleurs, la cérémonie de clôture de la Journée d'honneur de la langue vietnamienne dans la communauté vietnamienne d'outre-mer en 2025 est prévue le 14 août à Hanoï. -VNA/VI