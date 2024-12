Une vague de froid glacial attendue avec des vents forts sur le Nord

Un temps froid intense devrait frapper les zones montagneuses du Nord à partir de jeudi soir, avec des températures dans certaines zones qui devraient descendre en dessous de 10 degrés Celsius, selon le le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Les températures les plus basses à Hanoi pendant la vague de froid devraient se situer entre 12 et 15 degrés Celsius. Dans la région s’étendant des provinces de Quang Binh à Thua Thiên-Huê, les températures seront comprises entre 15 et 18 degrés Celsius.

La vague de froid devrait s’intensifier vendredi, affectant les parties nord-ouest des régions du Nord et du Centre.

Dans la région du Nord et de la province de Thanh Hoa à la province de Thua Thiên-Huê, le temps restera froid, les zones montagneuses du nord connaissant un froid intense et du gel.

Dans le golfe du Tonkin, la mer sera probablement agitée, avec des vagues de 2 à 3 mètres de hauteur. Dans la partie nord de la Mer Orientale, y compris les eaux autour de l’archipel de Hoàng Sa (Paracels), les vagues atteindront entre 4 et 6 mètres de hauteur.

Dans les eaux au large des côtes de la province de Quang Tri jusqu’à la province de Cà Mau, dans la partie centrale de la Mer Orientale et dans la partie sud de la Mer Orientale (y compris les eaux occidentales de l’archipel de Truong Sa (Spratleys), les vagues atteindront entre 3 et 5 mètres.

De jeudi soir à vendredi, des pluies modérées à fortes accompagnées d’averses et d’orages isolés devraient toucher des zones allant des provinces de Thua Thiên-Huê à Phu Yên. Les orages peuvent entraîner des risques de tornades, d’éclairs et de vents violents.

Le centre a également déclaré que les tempêtes pourraient perturber la production agricole, déraciner des arbres, endommager des maisons et nuire aux infrastructures telles que les routes et les systèmes de transport.

Les grandes quantités de précipitations pourraient provoquer des inondations dans les zones basses et sujettes aux inondations, notamment des crues soudaines dans les petites rivières et ruisseaux et des glissements de terrain sur les pentes abruptes.

Des vents forts et de grosses vagues en mer peuvent constituer une menace pour les activités maritimes et autres opérations dans les régions touchées. – VNA