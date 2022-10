Une usine de technologie du vêtement à capital danois ouverte à An Giang

L’usine de technologie du vêtement Spectre An Giang. Photo : VNA



L’usine de technologie du vêtement Spectre An Giang, avec un investissement danois de 253 milliards de dongs (près de 11 millions de dollars), vient d’être inaugurée vendredi 30 septembre dans la zone industrielle de Binh Hoa, district de Châu Thành, province de An Giang (delta du Mékong).

S’exprimant lors de la cérémonie d’inauguration, l’ambassadeur du Danemark au Vietnam Nicolai Prytz a fait savoir que les produits de Spectre sont utilisés pour les activités sportives en plein air. Opérationnelle au Vietnam depuis plus de dix ans avec ses activités de joint-venture dans la province de Thai Binh, Spectre a construit sa première usine à Nam Dinh, sa deuxième à Thai Binh et dorénavant sa troisième à An Giang.

Selon le président du Comité populaire provincial de An Giang Nguyên Thanh Binh, vers la fin septembre, An Giang a accordé 46 certificats d’enregistrement d’investissement à des entreprises dans ses parcs industriels et ses zones économiques frontalières avec un capital social total de plus de 8.200 milliards de dongs.

Jusqu’à présent, 34 projets ont été officiellement entrés en activité et créent des emplois pour 20.000 travailleurs locaux.

Mise en chantier début de 2021 sur une superficie totale de plus de 38.000 m2, l’usine effectue des recherches, la production de vêtements high-tech, avec une capacité annuelle de 2 millions de produits. Elle devra créer près de 1.200 emplois.