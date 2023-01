Une surveillance accrue aux postes-frontières nécessaire pour contrôler le Covid-19

La vice-ministre de la Santé, Nguyên Thi Liên Huong, a souligné la nécessité de renforcer la surveillance et de prélever davantage d’échantillons pour les tests Covid-19 aux postes-frontières, en plus de maintenir comme d’habitude les mesures actuelles de prévention et de contrôle de la pandémie.

La vice-ministre de la Santé, Nguyên Thi Liên Huong Photo: moh.gov.vn

S’adressant le 2 janvier à une réunion sur la surveillance des maladies et la réponse des centres d’opérations d’urgence de santé publique (PHEOC) relevant du ministère de la Santé, la responsable a déclaré que le Vietnam devrait se préparer soigneusement pour contrôler efficacement la pandémie, dans le contexte où certains pays changent leur politique de contrôle du Covid-19.

Les localités avec des postes-frontières doivent faire attention à prélever des échantillons dans la communauté et à revoir la capacité des installations de traitement et d’hébergement afin de servir les visiteurs, a-t-elle indiqué.



Après que la Chine a décidé d’ouvrir ses frontières et de lever les mesures de quarantaine du Covid-19 à partir du 8 janvier, les experts de la santé ont déclaré que l’ouverture des frontières pouvait entraîner une augmentation du nombre de cas de Covid-19, mais il est peu probable que le Vietnam soit à risque d’épidémie en raison de son immunité communautaire.



Selon le Docteur Phan Trong Lan, directeur du Département général de médecine préventive du ministère de la Santé, les départements locaux de la santé doivent continuer à appliquer strictement les activités de quarantaine médicale spécifiées dans le décret n°89/ND-CP du gouvernement, qui détaille un certain nombre de articles de la Loi sur la prévention et le contrôle des maladies infectieuses sur la quarantaine sanitaire aux frontières.

Des passagers font une déclaration médicale dans un aéroport. Photo d’illustration : moh.gov.vn



Partageant son point de vue, le professeur associé-Docteur Tran Nhu Duong, directeur adjoint de l’Institut national d’hygiène et d’épidémiologie, a suggéré qu’une attention particulière devrait également être accordée aux activités de communication afin que les passagers puissent déclarer de manière proactive leur état de santé et mettre en œuvre des mesures de prévention des infections.



Auparavant, les chefs d’unités relevant du ministère de la Santé et les directeurs des départements de santé des localités du pays étaient tenus de renforcer la vigilance contre la pandémie.



Le ministère de la Santé a demandé aux localités, en particulier celles disposant de postes-frontières, d’accélérer le programme de vaccination, en s’efforçant d’atteindre leurs objectifs au cours des deux premières semaines de janvier.



Le même jour, le ministère de la Sécurité publique a tenu une conférence en ligne pour vulgariser le Décret n°93/2022/ND-CP du 7 novembre 2022 relatif à la sécurisation et à l’ordre aux postes-frontières aériens. Le décret est un document important, créant la base juridique permettant aux forces de sécurité publique de déployer des mesures pour assurer la sécurité et l’ordre aux portes des frontières aériennes, contribuant à la protection de la sécurité aérienne en toutes circonstances. – VNA/VI