Une solution vietnamienne de suivi par IA obtient un brevet aux États-Unis

Le Centre d'intelligence artificielle et de services de données Viettel (Viettel AI), relevant du Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'armée du Vietnam (Viettel), a annoncé le 26 février avoir obtenu, pour la première fois, un brevet d'utilité auprès de l'Office américain des brevets et des marques (United States Patent and Trademark Office - USPTO).

L’invention, intitulée "Méthode d’apprentissage profond pour le suivi multi-objets à partir de vidéos", a été conçue et développée par des ingénieurs vietnamiens.

Selon Nguyen Manh Quy, directeur de Viettel AI, le brevet a été délivré sans aucune objection au cours de l’examen, ce qui atteste du caractère novateur de la solution, de la précision de sa description technique et du faible risque de contentieux au regard des normes américaines en matière de brevets.

Le suivi multi-objets (Multiple Object Tracking) constitue un défi majeur dans les systèmes de surveillance modernes. La technologie ne se limite pas à détecter la présence d’une personne ou d’un objet dans une séquence vidéo ; elle doit maintenir l’identification précise de chaque entité tout au long de ses déplacements, y compris en cas d’occlusion, de sortie temporaire du champ de vision ou lorsque plusieurs individus présentent des caractéristiques similaires.

Dans des environnements encombrés - forte densité de population, variations de luminosité, mouvements rapides ou angles de prise de vue difficiles - les systèmes traditionnels peuvent générer des erreurs d’identification. Ceci provient principalement des approches traditionnelles qui traitent le suivi par étapes séparées, ce qui permet aux erreurs commises à chaque étape de se propager, de réduire la précision globale et d'allonger le temps de traitement.

Pour relever ces défis, Viettel AI a adopté une approche différente. Son équipe de recherche a développé un nouveau modèle d'IA de bout en bout pour le suivi multi-objets, permettant au système d'apprendre et de traiter l'ensemble du flux de travail de suivi au sein d'une architecture unifiée plutôt que par étapes fragmentées. Cette approche contribue à améliorer la stabilité, à réduire les erreurs d'identification, à optimiser le temps de traitement et à améliorer les performances dans des conditions réelles complexes.

Selon Nguyen Manh Quy, l’obtention du brevet auprès de l’USPTO reflète la capacité de Viettel AI à maîtriser des technologies fondamentales, de la résolution de problèmes pratiques au déploiement à grande échelle. Il s’agit d’une base essentielle permettant à Viettel de développer une intelligence artificielle souveraine, entièrement conçue et maîtrisée par le Vietnam, capable de répondre à la fois aux besoins nationaux et aux standards internationaux, a-t-il souligné.

La technologie brevetée a déjà été intégrée dans des solutions de surveillance par caméra déployées dans divers lieux publics et administratifs, notamment des sièges d’organes publics, des centres commerciaux, des établissements scolaires, des hôpitaux et des espaces urbains. Elle permet de détecter automatiquement des situations telles que les intrusions dans des zones interdites, les comportements suspects ou les infractions à la sécurité routière, avec un taux de précision annoncé supérieur à 95 %, et ce en fonctionnement continu 24 heures sur 24.

L'obtention d'un brevet aux États-Unis reconnaît non seulement une avancée majeure en matière de recherche, mais confirme également la maîtrise croissante des technologies fondamentales de l'IA par Viettel AI, contribuant ainsi à l'expansion des applications des produits d'IA "Made in Vietnam" sur le marché international.-VNA/VI