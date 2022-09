Une société française veut investir dans un projet éolien de 13 milliards de dollars à Ba Ria - Vung Tau

Les autorités de la province de Ba Ria - Vung Tau (Sud) ont récemment eu une réunion avec la joint-venture du groupe VinaCapital et EDI Renewable (EDF) - membre du groupe Électricité de France - sur un projet d'éolien offshore au large de la localité, selon le site web de la province de Ba Ria - Vung Tau.

Photo d'illustration: Vnexpress

Lors de la réunion, un représentant de la joint-venture a déclaré que l'investissement total du projet est d'environ 13 milliards de dollars, avec une capacité totale d'environ 3.000 MW.



Selon le groupe Électricité du Vietnam (EVN), ce projet équivaut à 14,5% de la capacité totale en énergie renouvelable du pays.



Il est prévu que la majeure partie de l'électricité produite serait exportée à l'étranger.



Ces dernières années, VinaCapital s'est de plus en plus concentré sur l'investissement dans les énergies renouvelables. VinaCapital coopère avec GS Energy, l'un des principaux groupes énergétiques de République de Corée, pour investir dans la centrale thermique au gaz liquéfié de Long An d'une capacité de 3.000 MW.



Dans le domaine de l'énergie solaire, ce groupe a créé la compagnie SkyX Solar et signé un accord de coopération avec Saigontel (SGT) pour la construction et l'exploitation d'une chaîne de projets photovoltaïques sur les toits de parcs industriels, centres de villégiature... - CPV/VNA/VI