Une série spéciale de timbres émise pour le 80e anniversaire de la Fête nationale

Le comité central de pilotage des célébrations des grandes fêtes nationales et des événements importants a organisé, le 26 août, une cérémonie marquant l'émission d'une série de timbres-poste spéciaux. Ces timbres commémorent le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945-2025).

La cérémonie, qui s'est déroulée à Hanoï, a vu la présence de Nguyên Trong Nghia, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation de masse, et de Nguyên Khac Dinh, membre du Comité central du Parti et vice-président de l'Assemblée nationale.

La série se compose d'un timbre et d'un bloc-feuillet. Le timbre (32 x 43 mm, valeur faciale de 4 000 dongs) met en scène le Président Hô Chi Minh, fondateur de la République démocratique du Vietnam, dans un style graphique moderne, à la fois solennel et accessible.

L'échantillon de timbre met en scène le Président Hô Chi Minh, fondateur de la République démocratique du Vietnam.

Le bloc-feuillet (80 x 100 mm, valeur faciale de 19 000 dongs) représente l'emblème national de la République socialiste du Vietnam et une carte du pays, soulignant la souveraineté sacrée sur ses mers et ses îles. Le fond intègre un tambour en bronze de Dông Son, symbole de la civilisation millénaire et du riche patrimoine culturel de la nation.

Conçue par l'artiste Nguyên Du de la Poste du Vietnam, cette série sera disponible dans tout le pays, dans les bureaux de poste et les points de vente, du 26 août 2025 au 30 juin 2027. -VNA/VI