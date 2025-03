Une responsable britannique salue les performances économiques du Vietnam

La sous-secrétaire d’État parlementaire au ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, Catherine West (à gauche) et la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang. Photo : VNA

La sous-secrétaire d’État parlementaire au ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement Catherine West a affirmé lundi 17 mars à Londres l’engagement du Royaume-Uni à renforcer la coopération bilatérale lors de sa rencontre avec la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang.



Lors de la rencontre qui s’inscrivait dans le cadre de la visite de travail du vice-Premier ministre permanent vietnamien Nguyên Hoa Binh au Royaume-Uni, la responsable britannique a également salué les remarquables performances économiques du Vietnam



Lê Thi Thu Hang a dit sa joie de rencontrer à nouveau le responsable britannique et a remercié le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement pour son soutien et sa coordination dans l’organisation de la visite du vice-Premier ministre Nguyên Hoa Binh.



Elle est convaincue que ce voyage sera un succès, approfondissant ainsi le partenariat stratégique entre le Vietnam et le Royaume-Uni et renforçant la coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux pays.



De son côté, Catherine West a salué les progrès économiques impressionnants du Vietnam, soulignant que le monde des affaires britannique perçoit le fort potentiel de coopération entre les deux pays. Elle a également exprimé son souhait de se rendre prochainement au Vietnam.



Concernant le projet vietnamien de création de centres financiers, Lê Thi Thu Hang a déclaré que, grâce à la visite du vice-Premier ministre Nguyên Hoa Binh, la délégation vietnamienne espérait bénéficier de l’expertise britannique et inciter les entreprises britanniques à contribuer à la construction, au développement et au fonctionnement des futurs centres financiers régional et international au Vietnam.

En réponse, la responsable britannique a qualifié l’initiative vietnamienne d’étape stratégique et a affirmé la volonté du Royaume-Uni de faciliter les relations avec les entreprises britanniques du secteur financier.



Concernant la lutte contre le changement climatique, Lê Thi Thu Hang a hautement apprécié le rôle du Royaume-Uni en tant que coordinateur dans la mise en place du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) entre le Vietnam, le G7 et les partenaires internationaux.



Elle a appelé le Royaume-Uni à continuer d’inciter les membres du G7, les institutions financières internationales et les investisseurs privés à soutenir le Plan de mobilisation des ressources (PMR) du Vietnam, adopté lors de la 28e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28).



Lê Thi Thu Hang a également souligné l’importance de l’aide du Royaume-Uni en matière d’élaboration de politiques, de formation des ressources humaines, d’accès au financement et de progrès technologiques pour la transition verte et le développement durable du Vietnam.



À cette occasion, Catherine West s’est renseignée sur les politiques vietnamiennes visant à améliorer le climat des investissements et à développer les énergies vertes et renouvelables.



Les deux parties ont également discuté de questions internationales et régionales d’intérêt commun, notamment la question de la Mer Orientale. – VNA/VI