Une Résolution du Vietnam adoptée par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies

Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté 25 Résolutions à l'issue de sa 56e session ordinaire à Genève, dont une sur le changement climatique et les droits de l'homme rédigée et proposée par le Vietnam, le Bangladesh et le Philippines.

La session, qui s'est déroulée du 18 juin au 12 juillet, a comporté cinq tables rondes thématiques, des débats et des dialogues sur 37 procédures spéciales et mécanismes des droits de l'homme de l'ONU, ainsi que des consultations sur des projets de résolution.

Lors de cette session, la délégation vietnamienne, dirigée par l'ambassadeur Mai Phan Dung, représentant permanent du Vietnam auprès des Nations Unies, de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d'autres organisations internationales à Genève, a participé activement à l'élaboration et à l'introduction des Résolutions du Conseil.

Cela reflète ses efforts pour promouvoir et protéger les droits de l’homme ainsi que pour répondre au changement climatique, tout en contribuant également à la mise en œuvre de sa politique étrangère consistant à être proactif et responsable face aux problèmes communs de la communauté internationale.

La Résolution sur le changement climatique et les droits de l’homme est activement présentée annuellement par le Vietnam, le Bangladesh et les Philippines pour examen et approbation par le Conseil depuis 2008, avec un thème différent pour chaque année.

Le 10 juillet, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté à l'unanimité la Résolution 2024 sur le changement climatique et les droits de l'homme sur le thème de la transition juste.

Il s’agit d’un succès des trois missions depuis la proposition et la rédaction du contenu jusqu’à la consultation et la mobilisation auprès des pays pour qu’ils la ratifient.

En outre, la délégation vietnamienne a activement prononcé des discours lors de diverses séances et discussions sur les droits de l'homme et les droits aux soins de santé et à l'éducation, l'extrême pauvreté et la discrimination à l'égard des femmes et des filles, ainsi que lors des séances d'approbation des rapports EPU des pays. Aux côtés des pays de l'ASEAN, elle a également fait une déclaration commune sur la coopération technique.

La délégation a activement participé aux échanges et aux consultations avec des représentants d'autres pays et a co-parrainé de nombreuses initiatives dans un esprit de dialogue et de coopération, démontrant les vues, politiques et réalisations constantes du Vietnam dans la promotion et la protection des droits de l'homme.

Sa participation active à cette session a permis à affirmer le message de « Respect mutuel, dialogue et coopération, garantissant tous les droits de l'homme, pour tous » pour son adhésion de trois ans au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2023-2025. -VNA/VI