Une programmation artistique d’envergure pour le 50e anniversaire de la Réunification nationale

Environ 1.500 artistes issus de 12 troupes artistiques relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme se produiront devant un large public à travers des dizaines de spectacles spéciaux marquant le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 – 30 avril 2025). Ces programmes auront lieu en avril et mai dans de nombreuses villes et provinces du pays.



L’information a été annoncée par l’Artiste du Peuple Nguyên Xuân Bac, directeur du Département des arts du spectacle relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, lors d’une conférence de presse tenue le 14 avril à Hanoï.



L’Artiste du Peuple Nguyên Xuân Bac, directeur du Département des arts du spectacle relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, lors de la conférence de presse tenue le 14 avril à Hanoï. Photo : VNA

Selon Nguyên Xuân Bac, pour rendre hommage au 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale – un événement majeur du pays, ces divers programmes comprendront des spectacles de musique, de théâtre parlé, de variétés, des concerts et des numéros de cirque, interprétés par les artistes du Théâtre dramatique du Vietnam, de l’Orchestre symphonique du Vietnam, du Théâtre de musique et de danse du Vietnam, de la Fédération du cirque du Vietnam, du Théâtre de musique et de danse folkloriques de Viêt Bac, du Théâtre de Cai Luong (théâtre populaire chanté) du Vietnam, du Théâtre d’arts contemporains du Vietnam, de l’Opéra-Ballet national du Vietnam (VNOB), du Théâtre Tuoi Tre (Jeunesse), du Théâtre Chèo du Vietnam, du Théâtre de marionnettes du Vietnam, ainsi que du Théâtre Tuông (opéra classique vietnamien).



Toujours selon Nguyên Xuân Bac, outre la mise en avant de la signification, de la portée et de la valeur de la grande Victoire du Printemps 1975, ces programmes visent à préserver et promouvoir la culture et les arts traditionnels, à les associer au développement touristique, ainsi qu’à faire rayonner les formes artistiques vietnamiennes auprès des spectateurs nationaux et étrangers. Ils contribueront également à renforcer la solidarité nationale et à continuer à promouvoir le Renouveau (Dôi Moi) dans l’ère de progrès national. – VNA/VI