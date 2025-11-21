Une professeure agrégée vietnamienne dans le Top 2% des scientifiques mondiaux les plus influents

La professeure agrégée Nguyen Thi Mong Diep. Photo: khoahocphothong.vn

La professeure agrégée Nguyen Thi Mong Diep, titulaire d'une maîtrise ès sciences et maître de conférences à l'Université de Quy Nhon, a été honorée par l'Université Stanford (États-Unis) dans sa liste 2025 des 2 % de scientifiques les plus influents au monde.

Ce classement, établi sur la base des données Scopus, recense 236 314 chercheurs parmi les plus influents à l’échelle mondiale. Le Vietnam a marqué un record historique cette année avec 205 scientifiques distingués, soit une hausse significative de 25,8% par rapport à 2024.

En plus de cette reconnaissance internationale, la professeure Nguyen Thi Mong Diep figure parmi les trois meilleurs candidats sur les 244 postulants ayant obtenu le titre de professeur en 2025. Elle a satisfait aux critères dans trois disciplines : physiologie, biochimie et biologie moléculaire, ainsi que biologie des organismes.

Cette distinction constitue non seulement une fierté personnelle, mais aussi un témoignage des capacités de recherche des scientifiques vietnamiens. Sa présence dans le classement de Stanford et l’obtention de son titre de professeure habilitée en France illustrent la qualité croissante de la recherche au sein des universités vietnamiennes, qui se rapproche progressivement des standards internationaux.

L’une des réalisations scientifiques les plus remarquables de la professeure agrégée Nguyen Thi Mong Diep est son projet sur l’hormone gonadotrophine recombinante, une avancée majeure dans le traitement de la fertilité humaine et le contrôle de la fertilité animale.

En 2024, elle a par ailleurs été reconnue par le ministère français de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation comme remplissant les critères pour l’obtention du titre de professeur en France – l’un des systèmes d’accréditation les plus rigoureux au monde. -VNA/VI