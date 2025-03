Une plateforme de réservation de billets de train en ligne bientôt disponible pour les touristes

Cérémonie de signature de coopération stratégique. Photo: doanhnghieptiepthi.vn

Dans l’après-midi du 3 mars, la société par actions Deks Air Vietnam, en collaboration avec Railclick (Global Representacion Turistica SL), a organisé une "cérémonie de signature de coopération stratégique" pour le lancement d'une plateforme de réservation de billets de train en ligne.



Railclick est une plateforme permettant aux utilisateurs de rechercher, comparer et réserver facilement des billets de train en Europe. Elle collabore avec de grandes compagnies ferroviaires telles que Trenitalia, Renfe, Eurostar, TGV, SBB, OBB, DB, ainsi qu’avec de nombreux partenaires en Amérique, en Asie et en Afrique, afin d’offrir aux clients une expérience de réservation rapide, pratique et sécurisée.



"Nous souhaitons que la plateforme Railclick permette aux voyageurs de réserver leurs billets rapidement, en toute simplicité et en toute sécurité auprès des grandes compagnies ferroviaires du monde entier…", a déclaré Cao Xuan Phu, directeur général de Deks Air Vietnam.



De son côté, le représentant de Railclick, Lluís Martínez-Ibànez, président et directeur général de GlobalGSA Group, a annoncé que la plateforme serait officiellement lancée sur le marché vietnamien à la mi-mars.



Deks Air Vietnam est membre du groupe international Deks Air, spécialisé dans le transport aérien, la représentation aérienne, le tourisme et les voyages.-VNA/VI