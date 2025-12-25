Une peinture de lotus représentant les 54 ethnies du Vietnam en forme de record

L’Organisation des records du Vietnam (VietKings) a officiellement homologué une œuvre d’art à colorier de grande envergure sur le thème du lotus, représentant les 54 groupes ethniques du Vietnam, comme un record national.

Ce projet a notamment bénéficié d’une participation record d’élèves de différents groupes ethniques et de plusieurs provinces.

Cette œuvre fait partie d’un projet musical et caritatif d’un an, initié par la chanteuse vietnamienne Phuc Anh et lancé à la mi-2024. Ce projet est né de sa volonté d’utiliser la musique et des activités créatives pour tisser des liens entre les communautés et célébrer la diversité culturelle du Vietnam.

Pendant plus d’un an, Phuc Anh et son équipe ont parcouru des dizaines de provinces, des régions montagneuses de Tuyên Quang dans le Nord aux régions de Thanh Hoa, Nghê An et Quang Tri dans le Centre jusqu’aux provinces du Sud et du delta du Mékong. Ils ont rencontré les communautés Kinh des plaines, les Cham du littoral et des groupes ethniques minoritaires tels que les Hmong, Dao, Thaï, Tày et O Du.

Dans chaque localité, la chanteuse Phuc Anh et des enfants de différents groupes ethniques ont peint des fleurs de lotus. Chaque pétale arbore une couleur unique, symbolisant l’identité culturelle, la fierté et l’esprit de solidarité. L’œuvre achevée, fruit de plus d’un an de travail, témoigne avec force des liens qui transcendent les frontières géographiques et culturelles.

Selon VietKings, chaque contribution a été vérifiée auprès des autorités locales et des établissements d’enseignement. Le record, précise-t-elle, ne se mesure pas uniquement à sa taille ou à sa technique, mais aussi à la profondeur de son message humanitaire et à son importance culturelle.

Suite à l’annonce du record, la peinture du lotus a été vendue aux enchères, et l’intégralité des bénéfices sera reversée à des programmes de soutien à l’éducation pour les élèves issus des 54 groupes ethniques du Vietnam. – VNA/VI