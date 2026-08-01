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UNE PATIENTE ÉTRANGÈRE PARCOURT PLUS DE 9 000 KM POUR UNE ARTHROPLASTIE AU VIETNAM

Selon les informations publiées le 26 juillet 2026 par l’Hôpital d’amitié Vietnam-Allemagne, une patiente néo-zélandaise de 51 ans, a parcouru plus de 9 000 km jusqu'au Vietnam pour une arthroplastie totale de la hanche après des années de douleurs persistantes et d'attente d'une intervention chirurgicale dans son pays d'origine.
    

 

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