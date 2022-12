Une nouvelle vague de froid frappera les localités du Nord

A partir du 28 décembre, une vague de froid affectera le Nord, puis le Centre septentrional et la partie centrale du Centre du Vietnam, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Photo: VNA

A partir de l’après-midi du 28 décembre, les températures les plus basses oscillent entre 10 et 13 degrés Celsius, 6 et 9 degrés dans les zones montagneuses, voire au-dessous de 6 degrés dans certains endroits. Le risque de neige et de gelées dans les zones montagneuses du Nord est évident.

Le froid affectera également les provinces du Centre de Nghe An à Thua Thien-Hue, avec les températures de 14°C à 17°C.

Le Nord, les provinces de Thanh Hoa et de Nghe An au Centre devraient connaître des pluies, des averses et des orages. Du 28 au 30 décembre, des pluies devraient frapper également Ha Tinh à Quang Ngai.

En mer, les 26 et 27 décembre, le Nord, le Centre et le Sud de la Mer Orientale, dont les eaux autour des archipels de Hoang Sa et Truong Sa, ainsi que les eaux de Binh Dinh à Ca Mau devraient connaître de vents forts et de hautes vagues.